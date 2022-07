Sauf si vous habitez dans du plain-pied, il est aujourd’hui courant que les bâtiments soient pourvus d’un escalier. Pour éviter les accidents domestiques tels qu’une chute dans les escaliers, des dispositifs de sécurité peuvent être installés : tapis antidérapant, rampe d’escalier, main-courante… De plus en plus d’intérieurs choisissent une main courante en inox pour habiller leur escalier. Vous n’êtes pas encore convaincu ? Cet article vous propose cinq bonnes raisons d’opter pour une main courante en inox.

La main courante en inox offre une sécurité optimale

Installer une main courante en inox, c’est avant tout opter pour la sécurisation et le design. En effet, la main courante est un élément qui va ajouter un niveau de sécurité supérieur à votre escalier en plus de la rampe. Elle assure un maintien plus stable en proposant un point d’appui alternatif à la main courante de la rampe. Si vous devez prendre l’escalier en compagnie d’une personne âgée ou d’un enfant, ce dernier sera bien content de pouvoir s’appuyer sur autre chose que le mur.

La main courante en inox accentue la modernité de la décoration intérieure

Bien entendu, l’inox sera préféré à un autre matériau pour votre main courante en raison de son aspect extérieur. Il propose un style moderne qui convient parfaitement à un intérieur très contemporain où les couleurs grises et blanches dominent. La main courante en inox va, en effet, souligner l’élégance de votre décoration grâce à son côté métallisé. Associé à une rampe à câbles tendus, votre main courante en inox ajoutera une touche design supplémentaire.

La main courante en inox offre un confort de la prise en main

Le succès des main-courantes en inox réside aussi dans le confort qu’il procure lors de la prise en main. Lorsque vous empruntez un escalier, vous pouvez ne pas avoir envie de vous appuyer sur la rampe pour des raisons d’inconfort. L’inox étant un matériau facile à entretenir, il est aussi très hygiénique. Et la finition brossée d’une main courante lui procure aussi une prise en main plus agréable.

La main courante en inox est faite pour durer

Très apprécié des fabricants, l’inox est un matériau idéal pour les main-courantes. En effet, il peut à la fois être installé en intérieur et en extérieur en choisissant le type d’inox adéquat. L’escalier est un lieu très fréquenté dans une habitation, les occupants de la maison peuvent y faire plusieurs va-et-vient au cours d’une seule journée. Grâce à un grain de brossage adapté à cette situation, la main courante en inox sera protégé contre les traces de doigts et d’eau pour garder son éclat. Et pour les modèles destinés à l’extérieur, ils sont résistants aux intempéries voire à l’air marin réputé très agressif.

La main courante en inox s’installe facilement

L’inox est un matériau léger, c’est une raison pour laquelle les rampes, garde-corps et main-courante en inox connaissent un tel succès. Vous pouvez acheter votre main courante en kit pour économiser du temps et de l’argent lors de l’installation. Grâce au fait que le matériau est malléable, vous pouvez même commander des kits personnalisés selon la configuration de votre escalier.