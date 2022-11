La consommation est au cœur de l’actualité. Quelle est la consommation d’un radiateur à inertie ? Quelle différence entre le chauffage céramique et fonte ? D’après Butagaz, fournisseur d’énergie, le chauffage électrique en céramique est le champion des économies. Faisons donc le point sur le mode de chauffage qui consomme le moins.

Chauffage : différence entre céramique et fonte ?

Si vous décidez d’équiper votre logement de chauffage à inertie, vous avez le choix principalement entre deux matériaux : la fonte et la céramique. Ces deux matériaux ont le même mode de fonctionnement. La chaleur s’accumule dans la résistance électrique, puis est diffusée par le corps de l’appareil. mais quelle différence entre fonte et céramqieu ? Quel chauffage consomme le moins ?

La céramique a une conductivité thermique faible, une haute résistance aux chocs thermiques et une grande résistance électrique. Moins lourde et épaisse que le fonte, la céramique a une même puissance avec un radiateur plus compact et design. Quant aux radiateurs en fonte, ils sont incassables. C’est l’avantage principal de ce chauffage : la durabilité.

Le radiateur en céramique est plus compact, plus léger et facile à transporter. D’un point de vue esthétique, il est plus design. Le radiateur en fonte, quant à lui offre un style plus traditionnel et est extrêmement robuste.

Quel chauffage qui consomme le moins ?

Le fournisseur d’énergie Butagaz affirme que le chauffage à inertie en céramique est le plus économique. Il faut toutefois savoir certaines choses propose du radiateur en céramique. En effet, doit être raccordé sur un circuit électrique qui lui est exclusivement dédié. Plusieurs radiateurs peuvent être branchés sur le même circuit, mais leur puissance cumulée ne peut pas dépasser pas un certain seuil.

En outre, il est considéré comme le radiateur à inertie le plus efficace puisqu’il permet de bien conserver la chaleur et en assure une diffusion optimale. Le cœur de chauffe est plus performant que celui des radiateurs en fonte ou en acier. 100 % électrique, ce système de chauffage est le moins gourmand en énergie, même si des solutions alternatives sont de plus en plus envisagées (énergie solaire).

Le chauffage à inertie en céramique est celui qui consomme le moins, car il est plus efficace et diffuse mieux la chaleur. Il doit ainsi être allumé moins longtemps.

Consommation d’un radiateur à inertie

La consommation d’un radiateur à inertie dépend de multiples facteurs : puissance exprimée en Watt, temps d’utilisation, type de logement, habitudes de chauffage, zone géographique.

Avec le chauffage à inertie, ce n’est pas l’air qui est réchauffé, mais les matériaux, ce qui permet une diffusion plus naturelle et surtout plus efficace et durable. La consommation est donc plus faible si vous pensez à éteindre votre chauffage une fois que la pièce a atteint la chaleur idéale pour vous.

Les radiateurs à inertie sont une solution économique pour chauffer une pièce ou toute une maison. Parmi tous les modèles existants, les radiateurs en céramique ont une pression particulièrement bonne. En effet, ce matériau garantit une répartition optimale de la chaleur et est supérieur aux versions en fonte et en acier.