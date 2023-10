Vous venez d’acheter des verrières ? Ce sont des accessoires de décoration d’intérieur utilisables à diverses fins. Comment installer des verrières soi-même ? Il est plus judicieux de recourir à l’intervention d’un professionnel. Néanmoins, vous pouvez également y arriver vous-même. Voici comment réussir l’installation des verrières dans votre intérieur.

Bien choisir sa verrière

Pour réussir l’installation des verrières dans un intérieur, il faut commencer par bien les choisir. C’est une tâche méthodique en raison des nombreuses déclinaisons de verrières d’intérieur proposées sur le marché. Voici quelques indices pour effectuer le bon choix de verrières pour son intérieur.

Quel matériau pour les verrières ?

Sur le marché, on distingue une grande diversité de verrières en termes de matériau. Si vous souhaitez changer l’ambiance de vos pièces en installant une verrière pour un style industriel réussi, vous pouvez vous tourner vers des matériaux tels que le métal, l’aluminium et le bois.

Les verrières en métal sont dotées de finitions de qualité. Quant aux verrières en bois et en aluminium, elles sont abordables tout en affichant un effet très design.

Verrière sur mesure ou en kit ?

Les verrières se déclinent en deux différents types sur le marché : les verrières en kit et les verrières sur mesure. Les premières sont constituées d’un cadre, de verres, et des matériels de fixation. Disponibles en largeur et hauteur standards, les kits sont disponibles à des prix très abordables, et peuvent être assemblés par soi-même.

En ce qui concerne une verrière sur mesure, elle est mieux adaptée à l’espace disponible. En contactant un fabricant spécialisé Français, vous pouvez obtenir une verrière dont le design et la finition répondent à vos attentes. Il faut néanmoins s’attendre à payer un prix élevé pour ce type de verrière.

Suivre les étapes pour réussir l’installation des verrières

Vous avez opté pour une verrière en kit ? Si vous décidez d’installer votre verrière vous-même, il y a des étapes importantes à suivre pour le réussir.

Après le choix de la verrière adaptée à votre espace, vous devez notamment :

Vérifier la rectitude du sol et du plafond ;

Mesurer et poser l’encadrement principal ;

Installer les cadres intérieurs ;

Poser l’encadrement sur le mur ;

Fixer les vitres ;

Peindre la structure au besoin.

La plupart des verrières sont commercialisées avec un guide d’installation. Vous pouvez vous y référer, et suivre minutieusement chaque étape pour réussir votre projet.

Bien que l’installation de verrières soit une tâche réalisable par soi-même à priori, il est plus judicieux de la confier à des professionnels. Ces derniers disposent des compétences techniques avérées pour effectuer des travaux fiables et durables.

Pour vérifier par exemple la rectitude du plafond et du sol pour une installation esthétique, un œil de spécialiste est le meilleur recours possible. Aussi, l’installation d’une verrière en s’assurant qu’elle reste bien au plafond est assez difficile.

D’où l’intérêt de l’intervention d’un expert pour l’installation de cet accessoire déco. Celui-ci dispose des compétences nécessaires pour vérifier le poids du verre, la planéité du sol ou le type de mur (porteur ou semi-porteur). Par ailleurs, il est également informé des spécificités juridiques liées à l’installation d’une verrière.