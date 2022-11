Comment faire revenir son partenaire après une rupture ?

La vie amoureuse est faite de hauts et de bas, parfois de ruptures. Toutefois, rien n’est jamais définitif. Alors, si votre coeur bat toujours pour lui ou pour elle, comment faire pour faire revenir votre partenaire ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?

Reconquérir son amour après une une rupture

Pour reconquérir son homme ou sa femme après une rupture, il faut savoir qu’il y a un certain nombre de techniques qui fonctionnent. Certaines ne sont pas intuitives et permettent toutefois de renouer un dialogue puis de se remettre en couple.

Prendre de la distance

Cela peut paraître surprenant, mais la première chose à faire c’est de prendre de la distance. Bien évidemment vous, vous aurez envie de faire exactement le contraire et de vous rapprocher de lui ou d’elle. Toutefois, se montrer trop présent, voire trop envahissant, quand sa moitié cherche à prendre le large peut se révéler contre-productif.

Prendre à bras le corps les problèmes

Les causes d’une séparation peuvent être multiples. Cela peut être une fâcherie, un désaccord, une perte de désir, des mauvaises habitudes.

Plutôt que de vous morfondre, prenez à bras le corps les problèmes qui se sont interposés entre vous et votre âme sœur. Vous avez de l’embonpoint et elle vous l’a reproché ? Mettez-vous au sport ! Vous étiez plutôt du genre routinier ? Changer vos habitudes !

Raviver la flamme en la (le) surprenant

Pour qu’un couple dure, il faut qu’il y ait de la complicité, mais également que la flamme soit régulièrement entretenue. Si vous n’êtes plus ensemble et que vous souhaitez la ou le reconquérir, il est important de raviver la flamme. Pour cela, cela peut être surprenant votre amour avec de gentilles attentions, sans toutefois que celles-ci ne deviennent trop envahissantes.

Cela peut être par exemple en lui faisant livrer des fleurs. Vous connaissez ses goûts, à vous de vous adapter.

Quelles sont les erreurs à ne surtout jamais commettre ?

S’il y a différentes façons de raviver la flamme et de reconquérir votre partenaire, il y a également un certain nombre d’erreurs à ne surtout jamais commettre. Quelles sont ses erreurs qui peuvent éloigner à tout jamais votre amour ?

Se montrer trop collant(e)

Votre moitié a choisi de quitter la maison ? Bien évidemment, la première réaction est de vous précipiter vers lui ou vers elle. Pourtant, il peut être dangereux pour votre couple de ne pas lui laisser suffisamment d’espace pour se retrouver. Il ne faut surtout pas vous montrer collant. Cela ne pourrait que conforter sa décision de vous quitter.

Il ne faut donc pas lui envoyer des SMS toutes les 5 minutes et encore moins la plaie sans cesse. En revanche, lui laisser de l’espace et du temps, ce n’est pas couper totalement les ponts. Rien ne vous empêche de prendre de ses nouvelles de temps à autre, bien au contraire. Cela permet de garder le contact.

Donner le sentiment que votre vie est finie

Vouloir reconquérir son homme ou sa femme ne doit pas être une obsession, uniquement une finalité. Bien évidemment, votre séparation est difficile à vivre, l’indifférence de l’autre encore plus difficile à supporter.

Dans pareille situation, il ne faut surtout pas se laisser abattre et donner à votre partenaire le sentiment que votre vie est finie. Cela peut ressembler à une forme de chantage qui va être totalement contre-productif et repousser l’autre encore plus. C’est exactement l’inverse du but escompté.

Ne pas se remettre en question

Si vous vous retrouvez seul, c’est forcément qu’il y avait un problème. La routine est souvent de cause de rupture, mais il y en a bien d’autres. Si vous ne le savez pas encore, à vous de vous remettre en question et de savoir ce qu’il y a causé cette situation. Si vous ne vous remettez pas aux questions, vous ne pourrez pas recoller les morceaux et ne parviendrez pas à reconquérir votre partenaire.