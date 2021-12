Caméra embarquée et assurance auto ?

De plus en plus d’automobilistes optent pour les caméras embarquées. Il s’agit d’un dispositif de surveillance très utile pour votre assurance auto. En plus de vous inciter à conduire de manière responsable, cet équipement peut vous aider à avoir des preuves en cas de sinistre.

Quel est le fonctionnement des caméras embarquées ?

Encore appelée « dashcam », la caméra embarquée est souvent installée au niveau du rétroviseur intérieur de la voiture. Elle sert à filmer continuellement vos trajets et sa durée de réglage peut varier d’un modèle à un autre.

Ainsi, la dashcam commence à enregistrer automatiquement lorsque votre véhicule démarre et cela ne demande aucune intervention de garagiste. De plus, la caméra embarquée filme chaque évènement de votre parcours. Toutefois, votre privée n’est pas atteinte, car les données de la carte mémoire ainsi que celles de tous vos trajets sont confidentielles.

Enregistrement de la dashcam

La vidéo enregistrée est supprimée au fil du temps, mais si un sinistre survient, l’enregistrement ne s’auto-efface pas. Cela permet au propriétaire du véhicule de récupérer la vidéo en cas de :

bris de glace ;

accident ;

décélération subite et autre.

En outre, les vidéos faites par une caméra embarquée peuvent être enregistrées manuellement même s’il n’y a aucun incident. Cela peut également servir à prouver la responsabilité ou la bonne foi des automobilistes dans le cas d’un accident.

Pour utiliser une caméra embarquée ?

La caméra embarquée peut être utilisée par les jeunes automobilistes, mais aussi par les conducteurs expérimentés. En effet, quel que soit votre niveau de conduite, cet équipement peut s’avérer très utile. Lorsque vous êtes filmé en pleine conduite, vous faites attention à votre manière de conduire et vous vous améliorez.

Une preuve vidéo en cas d’accident

Il peut être difficile dans certains cas de prouver votre non-responsabilité dans un accident matériel ou corporel. De ce fait, vous serez obligés de payer les frais de réparation de votre propre poche. Cela peut vous coûter beaucoup d’argent selon votre assurance et la franchise associée.

Par contre, en utilisant une dashcam, vous aurez les preuves visuelles irréfutables pour justifier les faits. Il suffit de les apporter à votre compagnie d’assurance pour vous faire indemniser. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’un dépannage et d’un véhicule de remplacement en fonction de la formule d’assurance à laquelle vous avez souscrit.

Par ailleurs, les enregistrements d’une dashcam peuvent être reçus comme preuve par un juge ou par un assureur. C’est la raison pour laquelle ces équipements sont recommandés pour les victimes d’accidents afin de reconstituer les faits. De plus, s’il s’agit d’un accident dont vous n’êtes pas responsable, vous pouvez utiliser les vidéos pour retrouver l’automobiliste qui l’a provoqué.

Autres avantages des caméras embarquées en rapport avec l’assurance auto

Il n’est pas possible de modifier les vidéos d’une dashcam dans le but de frauder. Le fichier de l’appareil est encodé pour déceler d’éventuelles modifications. Cela demeure donc un important allié en cas de délit de fuite, de faux témoignages ou de faux constat.

Toutefois, les preuves de la caméra embarquées ne sont pas plus ou moins importantes que les autres preuves de l’accident. Par ailleurs, la caméra embarquée doit être utilisée dans le respect de la loi. De plus, certains pays n’autorisent pas l’utilisation de ces dispositifs. De ce fait, avant de l’utiliser pour vous innocenter, parlez-en d’abord à votre assureur.