Bo Brinkman, le premier mari de Melissa Gilbert, ne s'est pas présenté à sa baby shower parce qu'il était parti sur une cintre

La star de Little House on the Prairie Melissa Gilbert a épousé le dramaturge Bo Brinkman en 1988 après l’avoir connu pendant six semaines. Peu de temps après la cérémonie, Gilbert est tombée enceinte. L’actrice a surtout apprécié sa grossesse. Mais il y a eu un point dans ces neuf mois qui l’a « humiliée et gênée ». Et c’était la baby shower que sa mère l’a jetée.

Gilbert et Brinkman ont été présentés par un ami commun. Le premier soir où ils se sont rencontrés, dans un restaurant/bar, Brinkman a frappé un homme au visage pour avoir dit quelque chose de « grossier » à propos de Gilbert. Bien qu’il vivait avec une petite amie à l’époque, Gilbert et lui ont rapidement commencé à se fréquenter après leur première rencontre. Six semaines plus tard, il lui a demandé de l’épouser et elle a répondu oui. Le couple a eu un petit mariage secret à l’hôtel de ville.

La première baby shower de Melissa Gilbert

Dans son mémoire, Prairie Tale, Gilbert écrit qu’elle voulait être mère depuis l’âge de 3 ans. Elle était extatique quand elle a appris qu’elle et Brinkman avaient conçu. Et elle a beaucoup apprécié le « miracle » de la grossesse comme il lui est arrivé.

La mère de Gilbert lui a lancé une baby shower à Los Angeles pour fêter ça.

« Avec pratiquement toutes les femmes de ma vie là-bas, de ma grand-mère à mon enseignante de deuxième année, ça aurait dû être un point culminant », a-t-elle écrit.

Mais Brinkman, qui devait filmer la fête, ne s’est jamais présenté.

« Il a disparu sans me dire où il allait, encore moins qu’il était parti », a-t-elle écrit. « Je me suis senti humilié et gêné devant tous mes amis et ma famille. »

Melissa Gilbert a finalement localisé son mari

Gilbert a fini par traquer Brinkman chez son ami.

« Il était allé sur une cintreuse », écrit-elle. Et elle a fait savoir aux invités de sa baby shower.

« La prochaine fois que ma mère m’a demandé où il se trouvait, quelque chose qu’elle avait fait à plusieurs reprises pendant la fête, j’y ai réfléchi, et je lui ai dit, ainsi qu’à tout le monde à la douche, pourquoi mon mari n’était pas là », a-t-elle écrit. « Il y a eu des halètements. »

Melissa Gilbert et Bo Brinkman se sont rattrés lors du trajet en train à la maison

Lorsque Brinkman s’est finalement présenté plus tard dans la nuit, le couple « a eu une énorme bagarre ».

« À à la fin, il a juré de ne plus jamais rien faire de tel », a-t-elle écrit. « Nous avons pris le train pour New York et nous avons pu faire beaucoup de guérison et de reconnexion pendant le voyage de cross-country. »

Mais Gilbert et Brinkman ont continué à avoir un mariage difficile « alimenté par l’alcool, l’insécurité et le manque de connaissances de deux personnes qui se connaissaient à peine en essayant de fusionner leur vie et leur travail ». Ils ont divorcé en 1994.