Les caractéristiques impressionnantes de la Peugeot 4008 de 2024

La Peugeot 4008 de 2024 redéfinit les standards du SUV urbain avec une audace qui ne passe pas inaperçue. Son design élégant et futuriste attire les regards, tandis que son intérieur luxueux offre un confort inégalé. Les matériaux de haute qualité et les finitions soignées témoignent d’un souci du détail exceptionnel.

Sous le capot, la 4008 impressionne avec une motorisation hybride alliant puissance et efficacité énergétique. Les technologies embarquées, comme le système de conduite semi-autonome et les aides à la conduite avancées, assurent une expérience de conduite sécurisée et agréable. La Peugeot 4008 de 2024 incarne ainsi l’avenir du SUV, alliant style, performance et innovation.

A lire également : Les précautions à prendre lors de la conduite sans permis

Un design révolutionnaire et audacieux

La Peugeot 4008 de 2024 se distingue par un design révolutionnaire qui bouscule les codes du SUV traditionnel. Avec des lignes dynamiques et élégantes, ce modèle impose une présence sur la route qui ne laisse personne indifférent.

Un SUV coupé qui séduit

Ce SUV coupé combine à merveille l’audace stylistique et l’innovation technologique. Le constructeur français a su marier élégance et robustesse, offrant ainsi une voiture qui répond aux attentes des conducteurs les plus exigeants.

Lire également : Voiture sous scellé judiciaire, que faire ?

Calandre avant redessinée pour un effet imposant

Feux LED à l’avant et à l’arrière pour une signature lumineuse unique

Jantes en alliage léger de 19 pouces

Intérieur luxueux et high-tech

L’intérieur du Peugeot 4008 2024 frappe par son raffinement et son ergonomie. Les matériaux haut de gamme et les finitions soignées montrent l’attention portée aux détails. Les technologies embarquées, telles que l’écran tactile de 10 pouces et le système i-Cockpit, offrent une expérience utilisateur hors du commun.

Des technologies de pointe

Le Peugeot 4008 2024 ne se contente pas d’être beau : il est aussi à la pointe de la technologie. Le véhicule est équipé des dernières innovations en matière de sécurité et de confort de conduite.

Technologie Description Conduite semi-autonome Assistance active au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif Interface i-Cockpit Écran tactile de 10 pouces, affichage tête haute

La Peugeot 4008 2024, avec son design révolutionnaire et ses équipements de pointe, redéfinit les attentes des consommateurs en matière de SUV urbain.

Technologies et équipements de pointe

La Peugeot 4008 de 2024 repose sur la plateforme EMP2, un gage de flexibilité et de performance. Cette architecture modulaire permet d’intégrer des technologies avancées tout en maximisant l’espace intérieur.

Technologies avancées

Le Peugeot 4008 2024 intègre une panoplie de technologies avancées qui visent à améliorer la sécurité et le confort de conduite :

Système de conduite semi-autonome avec assistance active au maintien de voie

Régulateur de vitesse adaptatif

Interface i-Cockpit avec écran tactile de 10 pouces et affichage tête haute

Performance énergétique

La collaboration avec Punch Powertrain a permis d’optimiser les performances énergétiques du véhicule. Le Peugeot 4008 2024 propose des motorisations hybrides rechargeables et tout électriques, adaptées aux exigences écologiques contemporaines.

Connectivité et infotainment

Le système d’infotainment de la Peugeot 4008 2024 est à la pointe de la technologie :

Connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto

Système audio premium

Commandes vocales avancées

La Peugeot 4008 2024, avec ses équipements de pointe et ses technologies innovantes, redéfinit les standards de la catégorie SUV.

Motorisations et performances

La Peugeot 4008 de 2024 se distingue par une gamme de motorisations variée, offrant à la fois des solutions écologiques et des performances remarquables. PureTech Hybrid 48V, la motorisation phare, combine un moteur essence avec un système hybride léger, permettant une réduction notable des émissions de CO2 tout en maintenant des performances dynamiques.

Motorisations hybrides rechargeables

La version hybride rechargeable du Peugeot 4008 2024 propose une autonomie en mode électrique de 50 km, répondant ainsi aux exigences des trajets urbains quotidiens. Grâce à une batterie de 13,2 kWh, le véhicule peut être rechargé en moins de deux heures avec une borne de recharge rapide.

Versions tout électriques

Pour ceux qui privilégient une conduite 100 % électrique, le Peugeot 4008 2024 est aussi proposé en version tout électrique. Avec une autonomie de 400 km, cette variante se veut idéale pour les longs trajets sans compromis sur la performance. Le conducteur bénéficie d’une puissance de 150 kW, soit l’équivalent de 204 chevaux.

Performances et efficience

Les motorisations essence et diesel n’ont pas été oubliées. Le moteur essence 1.6 PureTech, disponible en différentes puissances (130, 180 et 225 chevaux), assure une conduite souple et réactive. Quant aux versions diesel, elles sont équipées du moteur BlueHDi, reconnu pour son efficience énergétique et ses faibles niveaux de NOx.

Motorisation Puissance Autonomie PureTech Hybrid 48V 180 ch 50 km (électrique) 100 % électrique 204 ch 400 km 1.6 PureTech Essence 130-225 ch – BlueHDi Diesel 130-180 ch –

La Peugeot 4008 2024, avec ses différentes motorisations, s’adapte aux besoins divers des conducteurs, alliant écologie et performances.

Prix, offres et disponibilité

Le Peugeot 4008 2024, produit dans l’usine de Mulhouse, sera disponible dans les concessions à partir du printemps 2024. Présenté en avant-première au Mondial de Paris 2022, ce modèle a déjà suscité un engouement certain.

Prix de base : estimé à 35 000 €, le prix d’entrée de ce SUV coupé se situe dans la moyenne haute du segment. Toutefois, il reflète les technologies de pointe et les motorisations écologiques que le véhicule propose.

Offres et services

Garantie : une garantie standard de 2 ans, extensible à 5 ans avec options.

: une garantie standard de 2 ans, extensible à 5 ans avec options. Services inclus : des services de maintenance gratuits pendant les deux premières années.

: des services de maintenance gratuits pendant les deux premières années. Offres de financement : diverses options de leasing et de crédit auto adaptées aux besoins des acheteurs.

Disponibilité

Le Peugeot 4008 2024 sera distribué d’abord sur le marché français, avant une expansion internationale prévue pour l’été 2024. Le constructeur français prévoit aussi des événements de lancement dans plusieurs grandes villes pour promouvoir ce modèle.

La production à l’usine de Mulhouse garantit une capacité de livraison suffisante pour répondre à la demande initiale. Les clients pourront configurer leur véhicule via le site officiel de Peugeot dès le début de l’année 2024.

La Peugeot 4008 2024 s’annonce déjà comme un incontournable, alliant design audacieux, motorisations écologiques et technologies avancées.