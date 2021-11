AVE Canada et ESTA Etats-Unis : comment les obtenir ? Partager :







Voyager au Canada ou pour les Etats-Unis requiert souvent de faire la demande d’une autorisation. Bien entendu, tout se fait en ligne et il faut ainsi une AVE pour le Canada et l’ESTA pour les Etats-Unis. Que devez-vous savoir sur ces autorisations ? Comment faut-il faire pour les obtenir ?

L’AVE pour le Canada

D’une manière générale, visiter le Canada requiert de faire la demande d’AVE Canada. AVE est le diminutif de « Autorisation de Voyage Electronique ». Il est donc indispensable de faire la démarche en ligne pour l’obtenir. La demande est assez simple puisqu’elle requiert de remplir un formulaire en ligne et de l’envoyer. Voici ce qu’il faut savoir dessus.

Qui est éligible à l’AVE ?

Tous les ressortissants français et belges peuvent faire une demande d’AVE sans problème. Bien entendu, tout le monde n’est pas éligible directement à cette autorisation. Il y a bien quelques pays qui ne sont pas éligibles à l’AVE. Vous pouvez voir la liste complète de ces pays en ligne.

Seulement, si vous faites partie de ces pays qui ne sont pas éligibles, vous n’avez rien à craindre. En effet, vous pouvez toujours voyager au Canada même sans AVE. Il vous suffit de faire la demande d’un visa classique. Cette demande se fait auprès de l’ambassade de Canada.

Les conditions pour l’obtenir

D’une manière générale, il est impératif de mentionner la raison de votre voyage au Canada quand vous faites une demande d’AVE. Il faut savoir que l’AVE n’est accordé qu’à des fins touristiques ou dans le cadre d’un voyage d’affaires. Bien sûr, ceux qui veulent rendre visite à de la famille peuvent tout aussi l’obtenir.

Sinon, concernant les conditions à respecter, il faut :

Posséder un passeport valide

Voyager au Canada par voie aérienne

Obtenir son AVE avant l’embarquement

Ne pas demeurer sur le territoire canadien plus de 6 mois

Avoir le budget nécessaire pour le séjour

Le formulaire pour l’AVE

Pour obtenir l’autorisation de voyage électronique, il faudra obligatoirement faire la demande en ligne. Pour ce faire, il convient de remplir un formulaire. Il faudra notamment y renseigner certaines informations indispensables. On parle de :

Votre budget

Certaines informations sur votre passeport

Certaines informations personnelles

Outre ces informations, il faudra également répondre à des questions de sécurité. Il s’agit notamment de questions d’ordre sanitaire. Dans tous les cas, remplir le formulaire n’est pas une démarche difficile. Si jamais vous ressentez certaines difficultés lors de cette démarche, vous pouvez demander de l’aide à tout moment. En outre, rassurez-vous, car il s’agit d’un formulaire à remplir et non d’un test d’entrée.

L’ESTA pour les Etats-Unis

Si vous désirez voyager pour les Etats-Unis, il vous faudra également faire une demande d’autorisation. Pour les Etats-Unis, cette autorisation est l’ESTA ou Electronic System for Travel Authorization. Bien entendu, l’ESTA pour les États-Unis est une autorisation de voyage électronique dont la demande se fait exclusivement en ligne.

L’ESTA a été mis en place par le gouvernement américain afin de faciliter les demandes de Visa, mais aussi en tant que mesure de sécurité. En effet, cette démarche est beaucoup plus économique, rapide et simple pour les voyageurs. En plus d’être un moyen efficace pour refuser les voyageurs indésirables pour l’administration américaine.

Les conditions pour l’obtenir

Pour obtenir l’ESTA pour les Etats-Unis, il y a bien certaines conditions qu’il convient de remplir. Tout d’abord, il est impératif que votre pays d’origine ait signé une convention avec les USA pour l’utilisation de l’ESTA. 22 pays de l’Union Européenne et 5 pays d’Asie ont signé cette convention.

En outre, il est impératif que la compagnie aérienne ou maritime que vous avez choisie ait été reconnue par les autorités américaines. Aussi l’ESTA n’est autorisé que pour :

Un séjour professionnel

Un séjour touristique

Un séjour de moins de 3 mois

Il va sans dire que les billets aller simple ne vous permettent pas d’obtenir l’ESTA. En outre, il faut :

Avoir un passeport valide

N’avoir eu aucun problème judiciaire avec les autorités américaines

N’avoir aucune demande de VISA refusée auparavant

Si toutes ces conditions sont remplies, alors vous pouvez parfaitement faire la demande d’ESTA. Il est impératif de faire cette demande au plus tard 72h avant votre départ. Respecter ce délai augmentera considérablement vos chances pour obtenir l’ESTA.

Le formulaire pour l’ESTA

D’une manière générale, remplir le formulaire pour la demande d’ESTA est une démarche relativement simple. Cela ne vous prendra que quelques minutes. En plus, tout se fait en ligne. En gros, il vous suffit de remplir tous les champs du formulaire. Ces derniers sont relatifs à ces informations personnelles.

Concernant le paiement de l’ESTA. Tout se fait en ligne également et le paiement est sécurisé. D’ailleurs, vous pouvez très bien payer par Carte Bancaire, Visa, MasterCard ou PayPal. Vous obtenez la confirmation par e-mail et SMS.

