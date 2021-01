Accueil » Immobilier Assurance habitation : combien de serrures ? Immobilier Assurance habitation : combien de serrures ?

cadre de la gestion de la location en ligne que nous proposons sur Smartloc, la réparation ou le remplacement d’une serrure Dans le est un accident technique qui se produit souvent.

La question se pose, entre autres, qui devrait s’occuper de la réparation d’une serrure brisée entre le locataire et le propriétaire.

L’ entretien de la serrure ou d’une porte claquée est la responsabilité du locataire, le remplacement d’une serrure à l’ancienne est de la responsabilité du propriétaire. Explications.

Une porte verrouillée ?

Entretien de l’écluse aux frais du locataire Cas où le remplacement de la serrure est à la charge du locataire

En cas de perte ou de vol de clés

Clé cassée dans la serrure ou verrouillée

Cas où le remplacement de la serrure est au détriment du propriétaire

Remplacement en cas de vetusté

Remplacement de la serrure en cas d’effraction (cambriolage)

Prix de réparation ou de remplacement

Entretien de l’écluse aux frais du locataire

entretien des portes et des serrures fait partie des réparations locatives au locataire L’ définies par la liste des réparations locatives. Il précise que l’entretien simple, à savoir la lubrification et le remplacement de petites pièces (poignet, boulons, boutons de porte) sont à la charge du locataire.

Le boîtier d’entretien classique est la serrure qui finit par saisir après quelques années ; dans ce cas, c’est le locataire apporter un serrurier à Déverrouiller et graisser la serrure (voir notre grille tarifaire à la fin de l’article).

Cas où le remplacement de la serrure relève de la responsabilité du locataire

En cas de perte ou de vol de clés

En cas de perte des clés, si le bailleur ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un double au locataire, l’ouverture de la porte et le remplacement éventuel de la serrure sont à la charge du locataire.

Il est important de consulter le contrat d’assurance habitation lorsque la situation se produit en tant que locataire, certains contrats remboursent la serrure dans cette situation de perte clé , soit de vous ou par vol.

Si vous perdez une clé mais que vous restez en mesure d’ouvrir la porte , sachez que la liste des réparations locatives indique que le remplacement des clés perdues relève de la responsabilité du locataire, mais rien n’est spécifié sur le remplacement de la serrure. Cependant, nous vous conseillons de revoir votre police d’assurance habitation et d’essayer de remplacer la serrure si possible afin d’éviter le cambriolage à l’avenir.

Clé cassée dans la serrure ou verrouillée

Si la clé est cassée dans la serrure, cette réparation sera supportée par le locataire, sauf si le locataire peut prouver que la serrure était obsolète .

Il est donc important d’avertir le propriétaire si la serrure devient obsolète. Si le locataire dit à plusieurs reprises au propriétaire que la serrure est obsolète et menace de se briser, il sera plus facile de prouver, une fois que la clé est cassée dans la serrure, que cet incident était dû à l’ancienne et non au locataire.

Si le problème se produit sans préavis, le locataire peut éventuellement charger le bailleur de remplacer la serrure si l’artisan le remplaçant atteste de sa vieillesse. C’est a été confirmée par les juges dans une jurisprudence récente où le locataire a dû changer d’urgence le cylindre avec une clé cassée.

En ce qui concerne la perte de clés ou les défaillances de la porte, il est recommandé de contacter l’assureur. Bien qu’il ne s’occupe pas nécessairement de l’intervention, il peut recommander un forgeron de confiance qui peut intervenir à des taux raisonnables. Évitez les annonces Google où les forgerons paient 50€ par clic, l’intervention sera nécessairement facturée à des taux exorbitants.

Cas où le remplacement de la serrure est au détriment du propriétaire

Remplacement en cas de vetusté

Si la serrure est obsolète ou est bloquée par un mouvement général du cadre de porte, le locataire peut demander au propriétaire de demander une réparation ou un remplacement de l’écluse aux frais du bailleur.

Pour attester de l’ancien ou du dysfonctionnement d’une serrure qui ne serait dû au manque d’entretien du locataire, il est recommandé de vérifier attentivement les serrures pendant l’inventaire et de remarquer tout jeu ou serrure qui peut être détecté à l’entrée.

Remplacement de la serrure en cas d’effraction (cambriolage)

Le cas évident de cambriolage doit être considéré séparément puisque la responsabilité du propriétaire ou du locataire n’est pas a priori de rechercher. Que ce soit par le contrat du locataire (très probablement) ou celui du propriétaire, le remplacement de la porte et d’une serrure fortiori sera pris en charge par l’assureur.

Prix de réparation ou remplacement de la serrure

Nous vous recommandons de passer par notre réseau d’artisans partenaires pour ouvrir la porte de toute urgence et éviter les annonces Google sur des mots clés tels que « ouverture de porte d’urgence » ou « porte verrouillée » à tous les coûts. Les entreprises paient plusieurs dizaines d’euros par clic sur ces annonces, de sorte que les tarifs qu’elles facturent sont en fait prohibitifs (pour amortir leur coût d’acquisition très élevé).

Nos équipes de direction utilisent notre réseau de partenaires artisans pour nos clients dans la gestion de la location en ligne parce que :

les prix sont perfétisés à l’avance pour éviter les mauvaises surprises intervention peut se faire en cas d’urgence pendant la journée, partout en France, ce qui est important pour les problèmes hydrauliques ou électriques la commande est faite en ligne de sorte que vous pouvez facilement coordonner avec le locataire et choisir une niche, même tard dans la soirée pour la journée suivant

Voici une estimation des prix d’intervention par ordre de grandeur, y compris la main-d’œuvre, les voyages et les fournitures au début de 2020.

Ouverture d’une porte claquée : env. 210€

Ouverture d’une porte verrouillée : env. 360€

Marquage soir et week-end : env. 110€

L’ intervention consiste à remplacer la serrure et à fournir des clés pour une porte fermée. L’emballage ne comprend pas le remplacement de la porte ou de la menuiserie. De plus, les tarifs peuvent augmenter pour les serrures blindées ou avec clé de sécurité.

Gardez à l’esprit que ces frais sont déductibles de votre revenu de location si vous avez choisi le plan de location à vide réel ou dans le plan de location meublé (LMNP) réel.