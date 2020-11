Accueil » Actu Amoureux d’un homme marié ? 13 vérités que vous devez entendre. Actu Amoureux d’un homme marié ? 13 vérités que vous devez entendre.

Si vous êtes amoureux d’un homme marié, vous éprouvez probablement beaucoup d’émotions contradictoires en ce moment.

Parfois, tu ne peux pas t’empêcher de te sentir heureux, parce que tu es tombé amoureux.

Mais ensuite tu reviens à la réalité et tu te souviens qu’il est marié, et que c’est une situation très, très compliquée.

Et c’est encore plus frustrant par le fait que tu n’as jamais voulu rencontrer ou tomber amoureux de quelqu’un qui est déjà marié.

Tu viens de te retrouver dans cette situation, et maintenant tu ne sais pas quoi faire.

Bien sûr, aucune relation entre deux personnes n’est jamais tout à fait la même que les autres.

La relation que vous avez avec cet homme et la relation qu’il a avec sa femme sont à la fois uniques, et difficiles pour quiconque sur le à l’extérieur pour comprendre, il est donc difficile de donner des conseils génériques dans des situations comme celles-ci.

Mais il y a quelques vérités difficiles que vous devez probablement entendre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.

Après tout, votre situation actuelle n’est pas durable. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus.

Et si vous lisez ceci, vous êtes à la recherche de réponses.

Vous avez probablement reçu tous les bons conseils de la part de vos amis et de votre famille (si vous leur avez dit), mais il peut parfois être beaucoup plus facile d’entendre ces choses d’un étranger que de quelqu’un avec qui vous êtes proche.

Quelque chose doit changer, et ça ne va pas être facile.

Lisez la suite pour quelques conseils qui pourraient vous aider à prendre des mesures positives et à aller de l’avant avec votre vie.

1. Vous devez considérer si vous pouvez vraiment lui faire confiance.

Si un homme qui est dans un mariage monogame a une liaison, Il y a inévitablement beaucoup de mensonges, donc vous savez déjà qu’il est capable de tromper.

Est-ce que ce mensonge t’a étendu ? Saviez-vous qu’il était marié à partir du moment où vous l’avez rencontré, ou vous a-t-il menti à ce sujet ?

Le fait qu’il ment à sa femme est un drapeau rouge, mais s’il essayait de tirer la laine sur vos yeux, alors vous devez accepter qu’il n’est pas digne de confiance.

S’ il quittait sa femme pour vous, vous n’avez aucune garantie qu’il ne vous ferait pas la même chose quelques années plus tard.

2. Tu ne seras peut-être pas le premier.

S’ il ne semble pas avoir l’intention réelle de quitter sa femme pour vous, vous n’êtes peut-être pas la première « autre femme ».

Ou même la seule autre femme, bien que cela impliquerait des compétences organisationnelles sérieuses de sa part. Après tout, c’est assez dur de serrer deux relations en une semaine.

Peu importe à quel point il te fait sentir, on ne peut jamais vraiment savoir si on n’est qu’un sur une longue ligne.

3. Tu ne devrais pas attendre.

Pensez à votre relation avec cet homme jusqu’à présent. Ça ne me dérangerait pas de parier que ça implique un grand nombre d’entre vous qui l’attendent.

Reste là, juste au cas où il envoie un texto pour dire qu’il a réussi à se faufiler. Vous l’attendez quand il est en retard parce qu’il n’a pas trouvé d’excuse pour partir.

Tu es en train de t’attendre à ce qu’il appelle, alors que tu pourrais vivre dehors.

4. Tu n’es pas sa première priorité.

Peu importe combien il pourrait essayer de vous convaincre du contraire, si vous êtes l’autre femme, vous n’êtes pas numéro un sur sa liste de priorités. Sa femme l’est, et, s’il a des enfants, ils le sont.

5. La façon dont il parle de sa femme peut vous en dire beaucoup.

Est-il respectueux quand il parle de sa femme ? Si non, comment pouvez-vous croire qu’il vous respecte vraiment, non plus ?

6. Il ne quittera probablement pas sa femme.

Très peu d’hommes finissent par laisser leur femme pour leurs amants, et les chances sont que vous n’êtes pas l’exception qui prouve la règle.

Le divorce est une affaire très importante, et il y a beaucoup de choses qui le garderont dans un mariage, peu importe à quel point il prétend être malheureux dans ça.

Ne croyez pas ses paroles, alors que ses actions sont tout ce qui compte vraiment ici.

7. Vous appréciez probablement le frisson, juste un peu.

C’ est peut-être difficile à admettre, mais c’est une relation risquée, et ça peut être assez sexy.

Vous devez reconnaître qu’il y a peut-être une partie de vous qui va se tirer de l’idée d’avoir une liaison. Et c’est certainement le cas de sa part.

Ce n’est peut-être pas vrai pour vous, mais si c’est le cas, rappelez-vous que s’il quittait sa femme, tout ce risque tomberait.

Votre relation changerait probablement au-delà de toute reconnaissance, et vous devrez faire face aux défis de son divorce.

Vous commenciez soudainement à vivre le quotidien banal ensemble, plutôt que de simplement arracher des moments de passion, et soudain il pourrait ne pas sembler si attrayant.

8. S’il y a des enfants impliqués, vous êtes jouer avec le feu.

Si l’homme marié avec qui vous êtes amoureux a des enfants avec sa femme, vous vous êtes mis dans une situation incroyablement complexe.

S’ il laissait sa femme pour vous, ça affecterait sérieusement sa relation avec ses enfants.

S’ ils savent que leur père a laissé leur mère pour toi, ils ne risquent pas de te réchauffer, ce qui créerait des frictions sérieuses entre toi et lui.

9. Ses problèmes conjugaux ne sont pas tous à elle.

Bien sûr, il a peut-être épousé quelqu’un avec qui il est mortellement incompatible. Mais si ce n’est pas le cas, les problèmes de son mariage ne sont pas à elle.

Il pourrait bien avoir des problèmes, ou une certaine approche de relations sérieuses qui pourraient causer des problèmes entre vous deux plus loin.

Ne vous trompez pas que ce serait différent avec vous.

10. Tu es temporaire.

C’ est difficile d’accepter cela, mais peu importe comment passionné, il est envers vous maintenant et à quel point il peut sembler qu’il vous aime, ce n’est qu’une question de temps avant que vous commenciez à devenir une complication, et il se lasse de vous.

Voler du temps pour être ensemble est sexy pour commencer, mais ça devient vite difficile.

Une affaire prend du temps et un cauchemar logistique, et une fois que l’excitation de la phase initiale de votre relation s’est épuisée, il en aura bientôt marre.

3 façons d’aller de l’avant de l’affaire

Je suis sûr qu’une partie de ça était difficile à lire, mais vous avez probablement besoin de l’entendre.

Et maintenant, tu dois regarder vers l’avenir et comprendre ce que tu vas faire.

Voici quelques façons de vous aider à sortir de cette situation.

1. Lâchez le.

Je sais, je sais. C’est une approche très simpliste, et je suis sûr que vous l’avez déjà entendu un million de fois, surtout de la part de vos meilleurs amis et de tous les gens qui aiment vous… si vous leur avez même dit.

Mais vous devez examiner très attentivement si cette relation vous fournit quelque chose de positif du tout, ou s’il est temps de couper entièrement le cordon.

Surtout, soyez gentil avec vous-même, et assurez-vous de reconnaître quand une relation avec un homme marié commence à vous causer du mal.

2. Rencontre avec d’autres hommes.

Si vous ne pouvez pas vous amener à rompre avec lui, alors ouvrez au moins vos options.

Rendez-vous avec d’autres hommes. Flirte avec ce mec sexy au boulot. Essayez des rencontres en ligne. Tu es totalement libre de voir d’autres personnes.

Après tout, vous n’êtes pas exclusifs tous les deux. Il couche toujours avec sa femme, peu importe ce qu’il prétend.

Voir d’autres gars peut vous rappeler qu’il y a beaucoup plus de poissons dans la mer, de sorte que quand il arrive, presque inévitablement, la fin, vous ne serez pas pleurer dans votre crème glacée, convaincu que vous ne trouverez jamais personne d’autre.

3. Mettez les choses en attente.

S’ il vous a dit qu’il va laisser sa femme pour vous, alors génial. Je serais surpris si ça arrive, mais qui suis-je pour juger votre situation personnelle.

Mais ne continuez pas à le voir et à coucher avec lui en attendant, alors qu’il continue de trouver des excuses pour ne pas le faire aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci, ou même cette année.

Dites-lui que vous ne pensez pas que vous devriez continuer à vous voir romantiquement jusqu’à ce qu’il ait fini les choses avec sa femme.

Il deviendra bientôt clair s’il a vraiment l’intention de partir, ou s’il est temps pour vous de passer à autre chose.

