Plongez dans l’authenticité italienne chez East Mamma à Paris

Un restaurant qui parvient à faire oublier Paris, même l’espace d’un dîner, c’est rare. East Mamma réussit ce tour de force en insufflant à la rue du Faubourg Saint-Antoine un parfum d’Italie, loin des clichés, où les saveurs et la convivialité dictent le tempo. Ici, la dolce vita ne se résume pas à une formule : elle s’impose, authentique et vive, dans chaque geste, chaque assiette, chaque éclat de voix.

Une ambiance authentique et chaleureuse

East Mamma, installé rue du Faubourg Saint-Antoine, tire son caractère de son décor pensé par Martin Brudnizki. Ce designer, expert dans l’art de marier raffinement et simplicité, a façonné un espace qui respire l’Italie sans surjouer la carte postale. Dès l’entrée, les murs de briques, les étagères débordant de spécialités, et le bois brut des tables plantent le décor : on n’est pas ici pour faire semblant. La lumière tamisée, la végétation disséminée, quelques touches vintage, tout concourt à transformer la salle en lieu de retrouvailles et de rires partagés.

Pour illustrer ce qui fait la singularité de cette adresse, voici ce qui frappe dès les premiers instants :

Un cadre à la fois chaleureux et sans fioritures inutiles

Le travail du designer Martin Brudnizki, qui évite le pastiche

Une atmosphère décontractée, propice aux rencontres et aux conversations qui s’attardent

Les habitués comme les curieux y trouvent leur compte. L’équipe, attentive mais jamais pressante, sait créer cette sensation rare d’être attendu et bienvenu, sans chichis. L’ambiance, portée par l’énergie du personnel et la bonne humeur ambiante, s’accorde naturellement avec l’esprit du groupe Big Mamma : fidélité à l’Italie, générosité, et attention sincère à chaque convive. Dans le 11e arrondissement, East Mamma s’est imposé comme une table incontournable pour celles et ceux qui cherchent bien plus qu’un simple repas italien.

Une carte riche en saveurs italiennes

Aux fourneaux, le chef Ciro Cristiano orchestre une cuisine italienne sans compromis. Sa carte met à l’honneur les classiques, mais avec une exigence rare sur la fraîcheur et l’origine des produits. Ici, la pizza napolitaine n’est pas un effet de mode : c’est l’affaire de Pasquale, le pizzaïolo, qui façonne chaque pâte avec la patience d’un artisan. Les pizzas sortent du four, bordures bien gonflées, parfumées de bois, prêtes à être dévorées.

Les incontournables

Impossible de passer à côté de ces spécialités qui font la réputation de la maison :

Pizzas napolitaines : leur pâte fine, les bords épais et dorés, la cuisson au feu de bois, tout y est

Pâtes fraîches : des tagliatelles, raviolis ou gnocchis réalisés sur place chaque jour

Burrata : laiteuse, fondante, importée tout droit des Pouilles, elle fait chavirer n’importe quel sceptique

La sélection de vins italiens, pensée pour accompagner chaque plat, oscille entre rouges charpentés et blancs plus légers, de quoi trouver l’accord parfait au fil du repas. Et puis, il y a les desserts. Tiramisu aérien, panna cotta soyeuse, douceurs qui prolongent l’expérience sans fausse note.

Une expérience culinaire complète

La cuisine ouverte n’est pas un simple décor : elle invite à observer, à s’imprégner du ballet des cuisiniers, à saisir l’énergie qui anime l’équipe. Le chef Ciro Cristiano n’hésite pas à sortir de ses fourneaux pour échanger, raconter une histoire, partager une astuce. Cette proximité transforme le repas en moment de partage, façon trattoria, loin du formalisme guindé.

East Mamma ne se contente pas d’aligner des plats sur une carte. Chaque service devient une célébration de la tradition italienne, portée par une équipe animée d’un vrai désir de transmettre et de faire plaisir. La passion, ici, ne se revendique pas : elle s’incarne, tout simplement.

Informations pratiques et horaires

East Mamma fait partie de l’aventure Big Mamma et s’installe au 133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, en plein 11e arrondissement. À l’origine du concept, Tigrane Seydoux et Victor Lugger, qui ont su réinventer la trattoria à la parisienne tout en préservant l’authenticité du modèle italien. On y vient aussi bien pour un déjeuner sur le pouce que pour un dîner qui s’étire jusqu’à minuit, chaque jour de la semaine. Prendre le temps d’une réservation évite bien des déconvenues, surtout les soirs de forte affluence.

Adresse 133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris Ouverture tous les jours de 12h à minuit Prix moyen 24€

Le décor, toujours signé Martin Brudnizki, mêle chaises en bois, tables de marbre et luminaires tout droit sortis d’un bistrot italien, créant une ambiance qui donne envie de prolonger la soirée. Soutenu par des investisseurs tels que Stéphane Courbit, Frédéric Biousse et Elie Kouby, East Mamma garantit une expérience constante, où la qualité et l’accueil ne se relâchent jamais.

À Paris, rares sont les adresses capables de faire voyager sans quitter la ville. Chez East Mamma, l’Italie s’invite à table, sans faux-semblants, pour offrir l’expérience d’un vrai repas partagé, comme si le Faubourg Saint-Antoine débouchait soudain sur une place napolitaine.