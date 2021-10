Comment les plus riches de ce monde ont-ils réussi ? Partager :







Aujourd’hui, 493 nouveaux milliardaires sont présents dans le monde entier. 242 d’entre eux sont originaires de Hong Kong ou plus globalement de Chine. Si les États-Unis sont considérés comme le berceau des plus fortunés, l’Asie commence à prendre une plus grande place. Depuis 2020, le chiffre de milliardaires ne cesse d’augmenter. De plus, ceux qui font déjà partie de ce cercle sont ressortis encore plus riches.

Les 5 hommes les plus riches du monde

En 2021, Jeff Bezos reste l’homme le plus riche du monde. Son entreprise, Amazon, est devenue un symbole culturel en seulement 27 ans. Sa fortune est passée de 195 milliards de dollars en 2020 à 198 milliards en 2021. Elle est même supérieure au PIB de 136 pays dans le monde.

À la deuxième place du classement se trouve Elon Musk, le fondateur de SpaceX, inventeur de l’Hyperloop et PDG de Tesla Motors. Cet entrepreneur sud-africain possède aujourd’hui 193 milliards de dollars. Le classement suit avec Bernard Arnault, PDG du groupe Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Sa fortune est estimée à 179 milliards de dollars.

La quatrième place est occupée par Bill Gates, le fondateur de Microsoft, avec 152 milliards de dollars. Derrière lui se trouve le plus jeune milliardaire du top 5, Mark Zuckerberg, avec une fortune de 133 milliards de dollars.

Les points communs des milliardaires

La persévérance, la discipline et la concentration constituent les similitudes de ces hommes riches. Loin d’être innés, ces traits de personnalité ont été cultivés au fur et à mesure.

Suivre des formations adaptées aux projets à entreprendre est également essentiel. Pour travailler dans la vente par exemple, des connaissances de base du monde commercial seront un atout considérable. Bon nombre de milliardaires ont dû faire face à des difficultés pour parvenir à amasser leur fortune. Devenir riche requiert beaucoup de sacrifices.

Des études publiées sur Betway Insider ont montré que 60 % des milliardaires travaillent au-delà de 60 heures par semaine. Ceux qui travaillent moins de 40 heures représentent moins de 10 % d’entre eux. Pour le cas d’Elon Musk, il consacre même entre 80 à 100 heures hebdomadaires à son travail.

Les secrets d’Elon Musk

Le sud-africain de 50 ans, Elon Musk, a accepté de partager certains conseils pour permettre aux autres de réussir. Pour référence, il gagne près de 300 000 dollars par minute grâce à ses entreprises.

Selon lui, il est important de ne pas penser qu’à l’argent. En affaires, il est surtout conseillé de se concentrer sur les problèmes de l’entreprise et son fonctionnement. Il faut aussi savoir innover et trouver des moyens d’amélioration pour réussir à se démarquer des autres.

De même, il affirme que si gagner de l’argent est l’objectif, ça ne doit pas être le principal facteur de motivation. Pour réussir, il faut en effet suivre sa passion et être optimiste. Un des points forts d’un entrepreneur doit également être de savoir se préparer aux critiques. De même, il est essentiel d’oser prendre des risques tout en profitant de la vie.

Les États-Unis, le pays des milliardaires ?

Les États-Unis ont longtemps été connus comme le berceau des milliardaires. En effet, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Steve Ballmer ou encore Warren Buffett sont tous américains. En 2020, 614 milliardaires se trouvaient aux États-Unis contre 456 en Chine. Pourtant, l’Empire du Milieu les a rattrapés avec 698 milliardaires au total pour l’année 2021.

Certes, les Américains restent en tête mais les Chinois ne tarderont sûrement pas à les surpasser. En dépit de la pandémie, 42 % des nouveaux milliardaires constatés en 2021 sont chinois et hongkongais. De plus, Pékin a remplacé New-York, devenant la ville contenant le plus de milliardaires. Ainsi, la différence entre les deux pays diminue au fil des années.