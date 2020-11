Accueil » Actu 15 citations à retenir quand vous vous sentez perdu dans la vie Actu 15 citations à retenir quand vous vous sentez perdu dans la vie

Tout le monde se sent un peu perdu à un moment donné de sa vie et c’est à ces moments que nous commençons vraiment à nous interroger et à nous interroger sur l’essence de l’existence. Beaucoup de ceux qui sont allés avant nous ont dû lutter avec ces mêmes sentiments et, heureusement pour nous, ils ont transmis leur sagesse.

Se sentir perdu est une chose parfaitement normale ; c’est un signe que vous évoluez en tant qu’individu dans l’esprit et l’esprit. Si vous traversez une telle période dans votre vie en ce moment, ces citations sont obligées d’aider.

Ce n’est que lorsque nous sommes perdus que nous commençons à nous comprendre nous-mêmes. — Henry David Thoreau

C’ est la première et la plus importante leçon de toutes les citations présentées ici. Cela confirme que si nous voulons vraiment nous trouver et comprendre notre place dans cet univers, nous devons d’abord nous perdre. Alors n’abandonnez pas si vous vous sentez perdu — cela signifie que vous pouvez maintenant commencer à vous découvrir vous-même.

Nous devons être prêts à lâcher la vie que nous avons planifié, afin d’avoir la vie qui nous attend. — Joseph Campbell

Trop souvent, nous nous sentons décalés au sujet de nos vies parce qu’elles ne correspondent pas à nos rêves et à nos désirs. En réalité, vous pouvez planifier, souhaiter et espérer tout ce que vous voulez, mais la seule vie que vous pouvez mener est celle qui est juste en face de vous. Alors poussez vos idées préconçues d’un côté et ouvrez vos yeux sur la vie qui vous attend.

L’ âme qui n’a pas de but fixe dans la vie est perdue ; être partout, c’est être nulle part. — Michel de Montaigne

Cette citation révèle une dure vérité sur la vie ; que pour cesser de se sentir perdus, nous devons trouver notre vocation. Lorsque vous pouvez visualiser et réaliser votre but dans la vie, tout le reste tombe en place.

Vous devez descendre beaucoup de mauvaises routes pour trouver la bonne. — Bob Parsons

Dans le prolongement de la citation précédente, nous rappelons ici que pour découvrir notre vocation, nous devons d’abord trouver ce qu’elle n’est pas. Nous devons être prêts pour faire mal les choses afin de trouver enfin le seul chemin qui se sent bien.

Si tu ne vas pas après ce que tu veux, tu ne l’auras jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse est toujours non. Si vous n’avancez pas, vous êtes toujours au même endroit. — Nora Roberts

Si jamais vous aviez besoin d’une citation pour vous pousser à l’action, c’est tout. Le message est clair et il est vrai : l’inaction ne vous gardera jamais enraciné dans l’endroit où vous êtes maintenant. Pour aller de l’avant, vous devez être courageux et faire ce pas.

Le risque d’une mauvaise décision est préférable à la terreur de l’indécision. — Maimonides

Si vous avez peur de prendre le mauvais pas, alors laissez cette citation être une leçon pour vous. Aussi effrayant que cela puisse paraître prendre la mauvaise décision, il est bien pire de ne prendre aucune décision du tout.

Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors jetez les lignes de bowlines. Naviguez loin de la port sûr. Attrapez les alizés dans vos voiles. Explorez. Rêve. Découvrir. — Inconnu

S’ appuyant sur les deux dernières leçons, cette citation nous emmène dans l’avenir et nous dit combien nous pourrions regretter les choses que nous n’avons pas faites. C’est la motivation parfaite pour les moments où nous nous trompons du côté de la prudence et renonçons à prendre des risques.

Il est venu un moment où le risque de rester serré dans le bourgeon était plus douloureux que le risque qu’il a fallu pour s’épanouir. — Anaïs Nin

Comme si vous aviez besoin de plus de convaincre que des risques doivent parfois être pris, cette citation illustre magnifiquement comment résister à votre transformation peut réellement vous causer une grande douleur spirituelle.

Vous devez quitter la ville de votre confort et aller dans le désert de votre intuition. Ce que vous découvrirez sera merveilleux. Ce que vous découvrirez, c’est vous-même. — Alan Alda

Lorsque vous êtes prêt à faire ces pas dans l’inconnu, n’oubliez pas de laisser votre intuition vous guider. Il a toujours à cœur vos intérêts et vous dirigera vers les endroits où vous devez aller.

Ce n’est que lorsque nous faisons taire les bruits bruyants de notre existence quotidienne que nous pouvons enfin entendre les murmures de vérité que la vie nous révèle, alors qu’elle frappe aux portes de nos cœurs. — K.T. Jong

N’ oubliez pas que pour entendre votre intuition et suivre l’appel de la vie, vous devez calmer le monde autour de vous. Nous vivons à une époque de stimulation incessante et cela noie les voix et les messages que nous devrions vraiment écouter.

Si vous n’aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude. — Maya Angelou

S’ il y a des aspects de votre vie que vous n’aimez pas, vous devez être prêt soit à les changer complètement, soit à changer la façon dont vous les voyez afin que vous puissiez apprendre à les accepter tels qu’ils sont.

Les gens les plus heureux n’ont pas nécessairement le meilleur de tout, mais ils profitent au maximum de tout. — Sam Cawthorn

En s’attachant plutôt bien à la citation précédente, on nous rappelle que pour vraiment profiter de la vie, il n’est pas nécessaire d’être riche, célèbre, jeune ou en bonne santé. Si vous cherchez la joie de chaque situation, vous pouvez être plus comblé et plus de contenu que la plupart des autres personnes.

L’ homme est presque fâché parce qu’il cherche quelque chose qu’il a déjà obtenu ; fou parce que il n’est pas au courant de qui il est ; fou parce qu’il espère, désire et finalement, se sent frustré. La frustration est forcément là parce que vous ne pouvez pas vous trouver en cherchant ; vous êtes déjà là. La recherche doit s’arrêter, la recherche doit tomber. — Osho

C’ est parce que tout ce dont nous avons besoin est déjà là en nous que le mode de vie que vous menez, la richesse que vous avez et les choses que vous vivez ne jouent aucun rôle dans votre bonheur. Quand vous vous rendez compte de cela, vous n’êtes plus perdu.

Quand tout le reste est perdu, l’avenir reste. — Christian Nestell Bovee

Rappelez-vous toujours que tout ce qui est arrivé avant et ce que vous ressentez maintenant, l’avenir n’a pas encore été. Peu importe les catastrophes que vous avez subies ou la perte que vous vous sentez dans le moment présent, il y a un potentiel infini dans ce qui vient ensuite.

Être perdu est aussi légitime une partie de votre processus que d’être trouvé. — Alex Ebert

Et donc nous finissons par une citation c’est très semblable à celle que nous avons amorcée, mais la leçon est tellement importante qu’elle vaut la peine de le répéter. Si vous vous sentez perdu en ce moment, n’abandonnez pas ; c’est une partie essentielle du processus que chaque personne de contenu traverse avant de trouver son lieu de paix.

Si vous pouviez transformer une seule de ces citations en affiche et la coller sur votre mur, laquelle serait-elle ? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous le faire savoir.