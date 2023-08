Voyager pas cher est un concept que beaucoup de personnes adoptent aujourd’hui. D’ailleurs, c’est un point intéressant, car il permet de partir à l’aventure, de découvrir de nouvelles contrées et traditions sans avoir à se ruiner en retour. Cet article vous révélera comment voyager au moindre prix, que ce soit pour les transports, l’hébergement, le repas ou encore les activités.

Cependant, avant d’entamer des recherches de transports, d’hébergements et autres, il vous faut trouver une destination où vous pourrez séjourner à moindre prix. Le coût faible de la vie de certains pas vous permettra de vivre plus aisément que dans d’autres, comme l’Asie du Sud-est, l’Amérique du Sud et Amérique Centrale. Certains pays de l’Europe, comme Prague, Lisbonne, Roumanie sont aussi un bon plan pour partir à l’aventure.

Ayez toujours la réflexion de faire des recherches sur le net pour dénicher des transports à petits prix. Consultez les comparateurs en ligne, tels que Liligo, Kayak ou Skyscanner pour et trouvez des vols abordables. Pensez également aux petits aéroports à proximité de votre destination, le tarif pourrait être moins cher et vous pourrez finir le trajet avec un autre moyen de transport.

Suivre des ventes privées (sur des sites comme Idiliz, Voyage Privé ou Very Chic) est également un moyen de trouver un voyage pas cher, si vous n’avez pas encore une idée précise pour votre destination.

Si vous préférez voyager dans un train, il est préférable de faire des réservations à l’avance. Vous aurez alors la chance d’économiser sur les tarifs de SNCF proposés. Une autre astuce est de comparer les billets de train (comme Trainline) ou encore d’être flexible sur les dates de réservation.

Le covoiturage (trouvé sur BlaBlacar) est aussi une stratégie économique pour partir en voyage. En tant que conducteur, vous gagnerez de l’argent et en tant que passager (une liste de destinations de covoiturage est disponible dans des auberges de jeunesse.), vous partagerez les frais avec les autres.

Sachez que partir en voyage en bus ou en car est aussi un moyen de faire des économies. Vous pourrez consulter les sites Eurolines, Flixbus ou Ouibus pour faire de bonnes affaires.

Outre les hôtels bon marché, il existe d’autres alternatives intéressantes et exploitables.

Louez des appartements

Louer des logements entre particuliers est devenu tendance ces derniers temps, notamment avec l’émergence d’Airbnb. Certains propriétaires offrent même des logements pour une longue durée. À noter que vous pouvez toujours négocier avant de réserver le logement, plus particulièrement si vous décidez de partir durant les basses saisons.

Optez pour des auberges de jeunesse

Les jeunes ne sont pas les seuls à pouvoir se loger dans ces auberges. Outre le fait de proposer des dortoirs, certaines auberges de jeunesse met à votre disposition des chambres privées, avec la cuisine communautaire incluse, et tout cela à un prix inférieur que celui proposé dans les hôtels.

Échangez votre maison

Il s’agit de correspondre avec une famille qui habite dans votre destination d’échanger votre maison ou appartement contre le leur. Assurez-vous juste de synchroniser vos vacances et de se préparer à l’avance. Les plateformes Love Home Swap et Home Exchange sauront vous aider à trouver vos correspondants.

Vous pourrez économiser les dépenses en nourriture en adoptant les stratégies suivantes :

Dénichez les marchés locaux et évitez les restaurants touristiques ;

Trouvez des logements qui incluent le petit-déjeuner et le dîner dans leurs tarifs. Une collation dans les restaurants locaux fera l’affaire pour le déjeuner ;

Un logement avec une kitchenette vous permettra de cuisiner vous-même vos plats. Choisissez entre apporter vos ingrédients ou acheter des produits locaux.

Quelles sont les activités abordables à faire durant votre séjour ?

Vous avez une ribambelle de choix à votre disposition pour vous amuser sans pour autant dépenser gros. Une balade en ville, une visite gratuite de monuments ou de musées ou d’autres patrimoines sont à revoir. Vous pourrez également faire des recherches et savoir s’il y a des randonnées, des escalades ou d’autres activités à petit prix.

Le principal pour trouver des transports, des hébergements, et activités et des marchés locaux pour nourriture à moindre prix est donc de faire des recherches. Que vous voyagez en avion, en train, que vous louez, échangez un appart, vous pourrez réaliser votre rêve de voyage avec les conseils fournis. Ainsi, ne laissez plus l’argent être un obstacle pour votre rêve de voyager et partez sans attendre à l’aventure !