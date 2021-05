Accueil » Santé Comment cuisiner la fleur de CBD ? 3 recettes faciles Santé Comment cuisiner la fleur de CBD ? 3 recettes faciles

Les modes de consommation du CBD diffèrent selon la partie de la plante. Pour des sensations uniques, certaines personnes optent pour la préparation des fleurs de CBD. Si vous faites également partie de ce groupe, vous êtes au bon endroit. Découvrez donc ici 3 recettes faciles dans lesquelles vous pourrez utiliser la fleur de CBD.

La recette des brownies

Si vous aimez les brownies, la fleur de CBD est un ingrédient parfait qui vous ravira. Dans certaines boutiques, vous pourrez acheter de la fleur de CBD pas cher pour votre recette. Pour cuisiner votre gourmandise pour deux personnes, il vous faudra environ :

450 grammes de chocolat noir ;

250 grammes de beurre ;

200 grammes de sucre ;

150 grammes de farine ;

1 ou 2 sachets de sucre vanillé ;

3 grammes de fleur de CBD ;

5 grammes de sel ;

6 œufs.

Avant de commencer, réchauffez votre four à 180 °C. Par la suite, à l’aide d’une batteuse, mélangez les œufs au sucre jusqu’à leur blanchiment. Après cela, il vous faudra ajouter le sucre vanillé, le beurre, la farine ainsi que votre chocolat noir.

C’est une fois que cela sera fait que vous pourriez alors émietter les 3 grammes de votre fleur de CBD dans votre mélange. Dès que cela sera fait, moulez la pâte et enfournez-la. Après une quinzaine de minutes au four vos brownies sont prêts.

La recette pour le beurre de Marrakech

Pour cette recette de beurre de Marrakech, les quantités d’ingrédients à choisir dépendent de vos besoins. Vous pourrez donc opter pour 80 grammes de fleur de CBD contre 300 grammes de beurre salé.

Dans un premier temps, il sera nécessaire de hacher très finement la matière végétale. Dans une casserole, ajoutez une petite quantité d’eau pour un léger trempage des particules hachées. Ensuite, ajoutez le beurre et laissez mijoter le mélange à feu doux pendant 2 heures.

Ce temps est en effet suffisant pour avoir une infusion parfaite. Il sera donc question de filtrer le mélange afin d’en recueillir le mélange sans les morceaux de fleurs. Il peut être conservé au frais pour servir de matière première à d’autres préparations comme les cakes.

La recette des muffins au CBD

Pour cuisiner les muffins à la fleur de CBD, il vous faut :

3 œufs ;

125 grammes de sucre ;

125 grammes de chocolat ;

125 grammes de beurre fondu ;

65 grammes de farine ;

De la levure ;

3 grammes de fleur de CBD.

En réalité, la quantité des ingrédients n’est donnée qu’à titre indicatif, vous pouvez personnaliser vos recettes.

Pour la préparation de cette recette, il sera utile de préchauffer le four à 180 °C pour une cuisson plus rapide. Ensuite, il faudra faire fondre votre chocolat avant d’y ajouter les œufs ainsi que le sucre. Battez l’ensemble avec un fouet avant d’y ajouter la levure et la farine.

Après avoir réduit en miettes la fleur de CBD, incorporez-la au mélange puis refaites un dernier malaxage. Ils sont prêts à être moulés puis à être mis au four. Après 20 minutes de cuisson toujours à 180 °C vous pourrez alors ressortir vos muffins.

Voici quelques recettes simples vous permettant de profiter au maximum de vos fleurs de CBD.