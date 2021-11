La saga Harry Potter prend de l’ampleur ! Partager :







La saga Harry Potter a commencé avec des romans qui ont rapidement capté l’attention des adeptes d’histoires fantastiques. Face à cet engouement, les studios ont décidé d’adapter ces livres au cinéma et ce sont plusieurs épisodes qui ont été projetés pendant quelques années dans les salles obscures. À partir de ce moment, la saga a pris de l’ampleur et elle continue de passionner les enfants et les adultes. Vous avez même une boutique à l’effigie d’Harry Potter.

C’est bien plus qu’un loisir !

Certaines personnes aiment relire les livres ou encore regarder les films, mais des passionnés vont beaucoup plus loin. Ils sont nombreux à visiter les studios de Londres ou encore à participer à des soirées déguisées afin de dévoiler les costumes officiels de la série. Ce n’est donc pas qu’un loisir puisqu’il a pu se transformer au fil des années en une passion dévorante et parfois envahissante.

Les fabricants ont compris que les amoureux d’Harry Potter pouvaient acheter tout ce qui croisait leur regard.

Sur Internet, via des boutiques en ligne, vous aurez les costumes, la vaisselle, les peluches ou encore les livres et même les fameuses baguettes.

Des experts ont même décidé d’ouvrir des magasins dans plusieurs villes de France afin d’accueillir les clients passionnés par cet environnement.

Certaines stars des films ont même pu se rendre dans ces magasins afin de participer à des séances avec les fans afin de signer des livres et de discuter. Dans ces établissements, vous retrouvez tout ce qui peut se trouver sur cette boutique en ligne, mais la commande sera beaucoup plus simple. Quelques clics suffisent pour acheter des figurines, des baguettes, des bijoux, des jeux ainsi que des confiseries, des vêtements et vous avez même une collection en fonction des maisons. Certains sont tellement passionnés par cet univers qu’ils défendent les maisons des personnages lors des évènements spécifiques.

Les sorciers et les moldus ont rendez-vous sur Internet

Cette boutique vous propose la véritable licence Harry Potter. Vous aurez donc tous les produits chez Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle ou encore Mangemort et Serdaigle. Si vous le souhaitez, vous pourrez même vous rendre à Lyon puisque la boutique a ouvert ses portes. Ce sera l’occasion de vous plonger dans cet univers très spécifique afin de vous inspirer de ces sorciers. Ces derniers ont vu le jour grâce à J.K Rowling et cette auteure passionne toujours autant les lecteurs grâce à de nouveaux romans qui sont régulièrement publiés.

