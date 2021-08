Accueil » Actu Se reconvertir dans un métier porteur au service de la nation : la Procedo Academy forme les agents de sécurité “nouvelle génération” Actu Se reconvertir dans un métier porteur au service de la nation : la Procedo Academy forme les agents de sécurité “nouvelle génération”

Les métiers de la sécurité se professionnalisent et deviennent de plus en plus techniques. Le secteur de la sécurité privée est notamment considéré comme “un maillon essentiel du continuum de sécurité” par les auteurs de la Loi de Sécurité Globale, promulguée le 21 mai dernier (source).

Qu’il s’agisse de protéger de grands événements (Coupe du monde de rugby en 2023 et Jeux olympiques de 2024), ou encore de réaliser des missions de surveillance des personnes contre les actes de terrorisme à la demande du Préfet, le champ de leurs missions a ainsi été considérablement élargi.

Lire également : Quelle différence entre Turtle et Tortoise ?

En parallèle, ils sont également en première ligne pour participer au développement croissant de la cybersécurité et assurer l’intégrité des sites les plus sensibles.

Devenus de véritables acteurs de la défense de la Nation, ils évoluent dans une profession qui recrute massivement. Pour les seuls JO 2024, ce sont 25 à 30 000 postes qui sont déjà à pourvoir (source). Et la tendance va aller en s’accentuant, au vu des besoins futurs et des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les années qui viennent.

A voir aussi : Si votre mari vous a quitté pour une autre femme, lisez ceci

Pour s’adapter à tous ces changements, les agents “nouvelle génération” doivent acquérir de nouvelles compétences et être qualifiés : au vu des enjeux, ils doivent être immédiatement opérationnels et capables d’une grande réactivité.

Dans ce contexte, le Groupe Procedo, partenaire sécurité privilégié des entreprises depuis 1986, a fait de la Procedo Academy un pôle d’excellence.

Ce centre de formation développe des certifications et des formations destinées aux agents déjà en poste, mais aussi à toutes les personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant acquérir un diplôme leur permettant de s’engager au service de la France.

Une profession aux multiples facettes

Sous l’influence des paramètres économiques, politiques et technologiques, l’écosystème et les métiers de la sécurité se sont considérablement transformés. L’univers de la sécurité privée fédère désormais des femmes et des hommes motivés, intègres et impliqués, qui veulent agir à leur échelle pour construire un environnement plus sûr pour tous les citoyens.

Tous les métiers de la sécurité privée ont donc évolué et nécessitent de nouvelles compétences.

Née d’un besoin de formation interne, la Procedo Academy propose ainsi des formations et des examens dédiés à la sûreté, sécurité, prévention des risques, secourisme, médiation, assistant(e) ressource humaine, formateur pour adulte…

Car l’étendue des besoins est très large.

Fouade Faouzi, Directeur Pédagogique, confirme :

« Nous formons des agents, mais pas seulement ! Nous accompagnons aussi toutes les personnes qui les entourent et les accompagnent dans leurs missions. Nous proposons par exemple la certification FPA, équivalent au bac+2, qui permet de devenir Formateur Professionnel d’Adultes. »

Les (grands) petits plus de la Procedo Academy

Solutions de financement

Les formations & examens proposés sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) et peuvent être prise en charge par Pôle Emploi, ATKO et par financement personnel dans le cadre de la transition professionnelle, d’un plan de formation interne et d’opérateurs de compétences.

Qualité des formations certifiées

Procedo Academy est certifiée Qualiopi par le Groupe Afnor pour la qualité de ses méthodes et de ses pratiques (actions de formation + actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience).

L’académie permet ainsi à toutes les personnes n’ayant pas de diplôme, y compris lorsqu’il s’agit d’agent en activité, d’acquérir une qualification qui sera reconnue sur le marché de l’emploi.

Des formateurs expérimentés

Le centre de formation est situé en Ile-de-France (Ivry-sur-Seine), à proximité de Paris et facilement accessible en métro.

Les sessions sont animées par des formateurs pro qui ont mené une carrière dans la sécurité au sein du Groupe Procedo. Ils connaissent parfaitement leur métier et les attentes du terrain. Le plateau technique dispose de toutes les infrastructures nécessaires (salles de formation, PC sécurité, aire de feu, matériel…) et d’un point restauration.

Un contenu en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain

Très réactive et animée par des valeurs fortes, la Procedo Academy propose une offre de formation qui répond aux besoins actuels et à venir de l’ensemble des métiers émergents. Son contenu est actualisé en permanence en fonction des évolutions réglementaires et des futures échéances.

Des opportunités d’emploi

A l’origine, le Groupe Procedo a créé la Procedo Academy pour développer les compétences de ses propres agents.

Aujourd’hui, elle accompagne toutes les personnes souhaitant acquérir des compétences, formations et certifications dans le métier de la sécurité. Les agents formés peuvent par la suite intégrer Procedo Private Security.

A propos du Groupe Procedo

Fondé en 1986, le Groupe Procedo capitalise aujourd’hui une expérience opérationnelle déterminante en matière de sécurité. Plus de 30 ans d’activité, soit une période riche en évolutions de toutes sortes, en innovations et perfectionnements au sein-même du Groupe Procedo, mais avec une exigence constante, celle de proposer une réponse adaptée à chaque client, à chaque site, selon son environnement, ses locaux, son mode de fonctionnement, mais aussi les valeurs et les personnes à protéger.

Aujourd’hui, même si elle reste une entreprise familiale, le Groupe Procedo travaille aux côtés de pas moins de 500 collaborateurs.

Originaire de l’Est de la France, le Groupe Procedo dirigé par Grégory Mazzoleni réalise déjà une grande partie de son activité dans la moitié Nord de la France et ambitionne de devenir l’un des acteurs majeurs de la sécurité en France.

Avec une implantation locale à Metz, Verdun, Reims, Paris, Nantes et au Luxembourg, Procedo intervient sur tout le territoire, dans de nombreux domaines et auprès de clients variés : E. Leclerc, HYPER U, SNCF, Pole Emploi, CBRE, Cushman & Wakefied, Arcelor Mittal, Faurecia, EMC2, Décathlon, le Conseil Départemental de la Marne, la Région Grand Est, la Ville de Reims, Daunat, Ladurée, Zara, AccorHotels, Mercedes, Colas, Demathieu & Bard, le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, Walygator…

La genèse de la Procedo Academy

La Procedo Academy est l’école de formation du Groupe Procedo. Elle a été fondée par le directeur du Groupe, Grégory Mazzoleni, qui souhaitait élargir les connaissances de ses agents et transmettre les valeurs du groupe. Cette formation permettait aussi de valoriser les acquis et compétences sur le terrain.

En 2002, elle s’est ouverte à un public extérieur afin d’aider tous les acteurs de la sécurité à garder une employabilité en fonction de l’évolution des métiers.

Fouade Faouzi, 43 ans, est l’actuel Directeur Pédagogique. Il a débuté sa carrière en tant qu’agent de sécurité et a gravi tous les échelons. Auparavant, il était Directeur d’Exploitation de Procedo Private Security.

Aujourd’hui, la Procedo Academy ambitionne à terme de former 300 à 500 agents chaque mois. En parallèle, elle va développer un centre de formation d’apprentissage au sein du Groupe.