Quizz environnement – Le jeu des équivalences et des correspondances (pour enfant)

L’enjeu climatique nous concerne tous, politique comme société civile, petits comme grands. Sais-tu faire parler les chiffres ? C’est ce que nous allons faire ici. Sais-tu à combien de pots de confitures correspondent les émissions de CO2 de la France en 2017 ? Voici le petit jeu ludique des équivalences et des correspondances afin de bien prendre conscience de certains chiffres alarmants du réchauffement climatique et des comparaisons plus évocatrices. Alors, seras-tu capable de retrouver les bonnes paires de chiffres ?





Amuse-toi à relier les bonnes réponses

Reliez les chiffres qui selon toi correspondent : le chiffre de gauche correspond à…

15 millions d’hectares de forêts détruites chaque année Lire également : Pourquoi vous vous ennuyez avec la vie ( ce qu'il faut faire à ce sujet) . . 90 millions d’Airbus A380 50 gigatonnes de CO2 rejetés dans le monde en 2016 . . 3 éléphants 17 tonnes de CO2 par habitant aux USA en 2016 . . le poids de 7 pyramides 35 mégatonnes de CO2 rejetés en Belgique en 2016 . . 1 Islande et demi

Reliez les chiffres qui selon toi correspondent : la fabrication de gauche rejette…

1 Hamburger . . 9 kg de CO2 20 km en voiture . . 5 kg de CO2 1 kg de tomate en serre . . 12 kg de CO2 1 mois de TV 4 h par jour . . 275 kg de CO2 Fabrication d’un ordinateur . . 5 kg de CO2

Les réponses

15 millions d’hectares de forêts détruites chaque année = 1 Islande et demi

50 gigatonnes de CO2 rejetés dans le monde en 2016 = 90 millions d’Airbus A380

35 mégatonnes de CO2 rejetés en Belgique en 2016 = le poids de 7 pyramides

17 tonnes de CO2 par habitant aux USA en 2016 = 3 éléphants

Hamburger = 5 kg de CO2

20 km en voiture = 5 kg de CO2

1 kg de tomate en serre = 9 kg de CO2

1 mois de TV 4 h par jour = 12 kg

Fabrication d’un ordinateur = 275 kg

Les émissions de CO2 de la France en 2017 correspondent à environ 590 millions de pots de confitures. Cela représente environ 300 fois le nombre de pots de confiture que l’on peut trouver dans un supermarché français. Cela équivaut également à environ 10 millions de jours de route pour un bus scolaire, soit plus de 27.000 ans, ou encore à environ 2 millions de tonnes de plastique, soit l’équivalent de plus de 6000 piscines olympiques remplies de plastique.

En termes d’équivalences plus personnelles, cela signifie que chaque citoyen français a émis en moyenne environ 7 pots de confitures en 2017. Cela équivaut à environ 2 kilomètres parcourus en bus scolaire, soit l’équivalent de deux trajets quotidiens pour une année scolaire, ou à environ 2,5 kg de plastique, soit l’équivalent de 5 bouteilles de 1,5 litre de plastique.

Ces données montrent bien à quel point le changement climatique est une question de plus en plus urgente, et à quel point il est important de prendre des mesures urgentes pour le combattre.

Source : Pacte Climat