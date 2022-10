Qu’est-ce qu’un calendrier de l’avent et pourquoi l’offrir ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, tout le monde plonge dans une attente dévorante. Tout nous rappelle qu’il faut bien préparer Noël pour passer de bons moments avec les proches.

Beaucoup attendent de recevoir des cadeaux. Pendant ce temps, certains se décarcassent pour en offrir à leurs amis.

A lire en complément : AVE Canada et ESTA Etats-Unis : comment les obtenir ?

Nous vous parlons dans ce billet, d’une idée originale pour faire plaisir à vos parents à l’occasion de Noël. Découvrez avec nous l’essentiel à savoir sur le calendrier de l’avent.

Qu’est-ce qu’un calendrier de l’avent ?

L’existence du calendrier de l’avent remonte au XIXème siècle en Allemagne. Cette habitude venait d’une pratique purement religieuse qui permettait aux parents de graver dans la mémoire de leurs enfants des histoires d’évangile.

A lire également : Où acheter un rhum martiniquais ?

Papa et maman s’assurent d’offrir comme présents à leurs bouts de chou, des images pieuses tous les jours couvrant cette période de l’avent.

Pour les chrétiens, ce laps de temps est le moment où l’on doit s’apprêter pour la naissance du petit Jésus. Autrement dit, c’est un temps qu’ils utilisent pour bien préparer Noël.

Le concept des calendriers de l’avent s’est plus matérialisé en 1900 par Gerhard Lang. Ce dernier a conçu sur un support carton des images suivies de petites parties d’histoire d’évangile. Plus tard en 1920, cet instrument a été amélioré en ajoutant du suspens grâce à des fenêtres en papier.

Au fil des années, les dessins ont été remplacés par des minuscules figurines. Des décennies après, des chocolats ont été rajoutés dans les packs-surprises du calendrier, ce qui a séduit le public.

Progressivement, la logique cachée derrière le concept des calendriers de l’avent a disparu en laissant place aux grandes marques qui ne cessent de le réinventer.

Pourquoi choisir des calendriers de l’avent ?

Une façon certaine de répandre la magie de Noël est de faire cette option de cadeaux. Vous donnez ainsi à celui qui le reçoit plusieurs choses en une fois. En effet, les différentes composantes de ce package créent un ensemble harmonieux.

Grâce au calendrier de l’avent, faites rêver et surtout patienter vos amis pendant ces moments festifs. En respectant le planning quotidien pour chaque présent, la joie est immense quand votre entourage déballe le dernier cadeau pour le jour de Noël.

Chaque jour, vous invitez famille et proches à garder leurs regards orientés vers le jour où tous ensemble, vous serez réunis pour festoyer.

Une façon très simple et très charmante pour faire naitre le désir de se lever chaque matin en ayant une pensée à votre égard. De plus, ils ont à cœur de vite vous retrouver à Noël.

Par ailleurs, vous trouverez divers types de calendriers de l’avent pour le bonheur de tous vos proches. Puisque cette tradition a évolué et n’est plus destinée uniquement aux enfants, la gamme de cadeaux aussi diverge. Il est possible de choisir son calendrier de l’avent en fonction des préférences de la personne à qui l’on désire l’offrir.

Vous trouverez de belles propositions pour les plus gourmands, les amoureux du maquillage, ceux qui affectionnent la décoration et plus encore. N’oubliez pas, il est recommandé de donner le présent en début de mois de décembre.

Vous pouvez le mettre près du sapin ou directement sur le lit du concerné. Ceci a tendance à marquer d’une manière plus impressionnante.