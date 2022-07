Des séjours paisibles à Pornic

Pornic est une ville côtière située aux rives de Nantes. Accueillante et animée, toute l’année, elle offre à ses visiteurs une expérience d’exception. Sa station balnéaire est historique et une multitude d’activités est proposée.

A voir aussi : Jouer sur un casino en ligne avec un bonus sans dépôt

Les racines de Pornic

Pornic doit son charme à son aspect médiéval. En effet, la ville date du Moyen-âge. Elle nous offre une vue magnifique depuis le château Gilles de Rais et ses ruelles étroites en pavées n’est pas sans rappeler ses origines médiévales. Elle permettra aux visiteurs de s’imprégner de l’histoire française et de respirer le bon vieux temps. La station balnéaire qui fait sa réputation date du XIX siècle.

La ville offre aussi l’occasion d’inspirer le souffle marin à pleins poumons. Le vieux port vous ouvre l’horizon vers la mer et intensifie votre sentiment de liberté. Les escaliers de ce port offrent aussi un magnifique fond « instagramable », parfait pour partager votre humeur.

A lire également : Que savoir pour profiter au mieux d’un casino en ligne

Si vous êtes plutôt du genre escapade, Pornic vous offre ses sentiers côtiers, parfait pour les sportifs qui préfèrent faire de l’exercice, mais aussi pour ceux qui ont un esprit aventurier.

Les activités proposées par les côtes nantaises

Voyager, c’est aussi l’occasion de faire de nouvelles expériences. Et Pornic vous en donne l’occasion de vous épanouir. Vous pourrez séjourner dans le camping la Guichardière. C’est l’opportunité de faire de nouvelles rencontres, profiter d’un service trois étoiles et découvrir les activités que vous pourrez faire avec vos compagnons de voyage. Et en matière d’activités, le choix est particulièrement large. Il y en a pour tous les goûts.

Si vous aimez monter aux arbres, Pornic Aventures propose de l’accrobranche. Du segway et du laser game sont aussi à disposition des plus jeunes (Laser & Dreams). Quant aux amateurs de l’océan, des activités comme le kayak, le paddle (Centre Nautique) et des sorties en gréement ancien (Corsaire de Retz) devraient étancher votre soif.

Sans omettre, les sorties conviviales dans les restaurants et bars de la ville. Et après vos journées, venez continuer votre aventure dans les boîtes de vos campings préférés.

Goûter les spécialités locales de Pornic

Les amateurs de glaces et de sorbet seront ravis. Une quarantaine de parfums traditionnels sont vendus par la Fraiserie. Il s’agit d’une entreprise basée depuis 1947 à Pornic. La production est suivie de A à Z et les sorbets ont littéralement le goût de la Pornic. Dégustez aussi les confitures, les sirops et les pâtes de fruits à la fraise que produit l’entreprise.

Il serait dommage d’être dans une ville portuaire et de ne pas pouvoir satisfaire ses envies halieutiques. Pour ne pas regretter, venez déguster les huîtres de la Baie de Bourganeuf et faites la rencontre des ostréiculteurs à la Bernerie-en-Retz et Moutiers-en-Retz.

Emportez un petit souvenir avec vous

N’oubliez surtout pas d’aller voir les marais salants de Bourgneuf-en-Retz. C’est un spectacle merveilleux que vous n’en résisterez pas à une petite photo souvenir. On vous invite aussi à visiter les autres marais salants des alentours, comme ceux des Salines de Millau, moins célèbre que celle de Guérande.

Même si, elles ont été laissées à l’abondant depuis 1947, une bonne surprise vous y attend. Le marais a été réhabilité par un paludier indépendant qui propose de super cadeaux-souvenirs. Dans le lot, nous avons : de la fleur de sel, des pots de sel en carton biodégradable et compostable, du gros sel au curry ou aux algues.