Matelas pour bébé : quelles sont les dimensions et l’épaisseur idéales ?

Vous attendez la venue d’un bébé et vous souhaitez que celui-ci se retrouve dans les meilleures conditions une fois arrivé à la maison ? Cet article est fait pour vous ! Enfin, on ne va pas vous expliquer tous les préparatifs à réaliser (achat de couches, vêtements…), mais se concentrer sur un point en particulier : le matelas du lit du bébé. Existe-t-il une formule magique pour ne jamais se tromper sur les dimensions ou encore l’épaisseur du matelas ?

Les dimensions du matelas pour bébé : 60 x 120 cm ou 70 x 140 cm ?

Concernant les dimensions du matelas, si vous optez pour un modèle qui respecte les standards de taille, vous devriez trouver soit du 60 x 120 cm soit du 70 x 140 cm. Instinctivement, on a envie d’opter pour le format le plus grand afin qu’il puisse être utilisé le plus longtemps possible. Toutefois, s’il est vrai que la plupart des lits à barreaux disponibles sur le marché sont prévus pour accueillir des matelas d’une dimension 70 x 140 cm, certains lits plus petits ne seront pas compatibles. Aussi, pensez à bien vérifier la taille du lit avant d’acheter le matelas.

D’autre part, même si vous optez pour un matelas pour bébé de 60 x 120 cm, cela sera largement suffisant puisque ce dernier ne devrait pas atteindre une taille de 120 cm avant ses 6 ans. Sachant qu’un lit pour bébé peut être utilisé jusqu’à 2 ans et demi, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. De plus, un bébé a tendance à très vite salir son matelas, même si vous utilisez dessus un protège-matelas. C’est pourquoi l’argument du “plus grand = utilisation plus longue” n’est pas vraiment valable ici, la seule règle étant de choisir un matelas compatible avec la taille du lit.

L’épaisseur du matelas pour bébé : est-ce que ça change quelque chose ?

Si vous avez déjà vous-même utilisé un matelas, vous connaissez la réponse à cette question : oui, l’épaisseur d’un matelas, ça joue beaucoup sur le confort. Cela dit, si vous optez pour un matelas trop épais, il peut y avoir des risques d’étouffement. C’est pourquoi dans les faits, vous trouverez rarement des matelas pour bébé dépassant une épaisseur de 14 cm. Nous vous conseillons d’en prendre un qui fasse au moins 10 cm d’épaisseur, sauf s’il s’agit d’un matelas d’appoint pour un court voyage.

Au-delà de l’épaisseur, optez si possible pour un matelas bien ferme. Il faut pour cela s’intéresser à la densité qui doit être d’environ 23kg/m3. C’est normalement écrit sur l’emballage, vous ne devriez pas vous tromper !