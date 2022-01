Comment miner une crypto monnaie ?

Les prouesses de la technologie ont conduit le domaine de l’informatique à la création de l’imaginable, révolutionnant ainsi tous les domaines. Des systèmes les plus simples au plus complexes, on assiste dans le domaine de la monétique à une création de monnaie numérique connue sous le nom de la crypto monnaie. Pour s’assurer de la sécurité des transactions, des vérifications sur la validité des transactions sont faites sur ces monnaies. Cette pratique est connue sous le nom de minage de crypto monnaie.

Qu’est-ce que la crypto monnaie ?

La crypto monnaie encore appelée crypto devise, est une monnaie numérique fonctionnant sur le principe de pair à pair. Son utilisation ne nécessite aucunement une banque centrale comme le cas de la monnaie ordinaire imprimée. Aussi, elle est utilisable au moyen d’un réseau informatique déconcentré.

De ce fait, il n’y a donc aucun prélèvement comme taxe ou d’un quelconque intérêt de la part d’un utilisateur de la crypto. Son fonctionnement repose sur l’utilisation d’un livre de compte qui répertorie toutes les transactions qui peuvent être consultées par tous les utilisateurs : c’est ce que l’on appelle la blockchain.

Quels sont les avantages de la crypto monnaie ?

L’utilisation de la crypto monnaie s’impose aujourd’hui peu à peu grâce aux multiples avantages qu’elle offre. Entre autres, il y a :

L’accessibilité du commerce en ligne surtout dans les pays en voie de développement ;

L’impossibilité de contrefaire les crypto monnaies par opposition aux billets imprimés ;

L’inexistence de taxe dans les transactions des crypto monnaies d’une personne à une autre ;

L’exempte des protocoles de transfert de fonds à l’échelle internationale ;

La flexibilité des transactions et leur rapidité ;

L’accessibilité à tous sans distinction ;

L’absence d’intermédiaire comme les banques ;

Le stockage de somme illimitée ;

La possibilité de stocker sa monnaie sur des supports physiques comme les clés USB.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de songer à faire un investissement pour accroître vos revenus.

Le minage de la crypto monnaie est simple et peut être faite par une seule personne ou en groupe avec d’autres mineurs. Il se résume en quelques étapes. La toute première consiste à l’ouverture d’un compte crypto wallet ou portefeuille à crypto, nécessaire pour le stockage des tokens. Ces wallets peuvent être physiques (clés USB) ou virtuels (application de contrôle de stockage).

Il faudra également ouvrir un compte sur la plateforme Cloud Mining. Là, vous serez appelé à saisir les informations personnelles telles que l’adresse électronique, le mot de passe et le numéro de téléphone. Après ces actions, cliquez ensuite sur l’onglet « Miner » et commencez votre minage. En suivant toutes ces étapes, vous aurez un contrôle total sur les opérations.

Le minage est un service offert par un acteur de la crypto monnaie dans le but de recevoir une récompense en contrepartie des services offerts au réseau de la monnaie virtuelle. Ainsi, chaque fois qu’un ensemble de transactions de crypto monnaie est validé, cela constitue un bloc. Si ce bloc rempli les critères spécifiques de la chaîne de bloc de la crypto monnaie, il est ajouté au sommet et le mineur est rémunéré pour le service.