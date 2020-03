Accueil » Actu Quelles sont les techniques de vol à l’étalage les plus connues ? Actu Quelles sont les techniques de vol à l’étalage les plus connues ?

Si vous êtes un commerçant, vous devez sûrement connaître les techniques de vol à l’étalage qui sont les plus utilisées par les voleurs. Si ce n’est pas le cas, voici une liste de techniques qui pourront vous permettre de déjouer les stratégies mises en place par les voleurs à l’étalage. De nos jours, ces derniers disposent de brouilleurs qui leur permettent de contrôler le signal des portiques antivol.

Un sac en aluminium peut être utilisé par ces voleurs

Plus connu sous le nom de « booster bag », le sac en aluminium est souvent un sac de grande taille, dont l’intérieur est doublé d’aluminium. La taille de ce sac permet aux voleurs d’arriver à leurs fins. Ces derniers ne pourront également pas se faire prendre par le système de sécurité du magasin, grâce au revêtement aluminium du sac.

Il est possible aujourd’hui de protéger votre magasin, grâce à un portique de sécurité qui permet de détecter une présence trop importante d’aluminium. Ce qui vous permettra de rester plus vigilant. Des badges en aluminium sont également de plus en plus utilisés, et sont devenus plus performants.

Ce qui permet de détecter plus facilement une certaine quantité d’aluminium.

L’aimant peut également être utilisé par les voleurs à l’étalage

Pour arriver à leurs fins, les voleurs à l’étalage font constamment des recherches sur internet. Et c’est ainsi qu’ils sont arrivés à découvrir que l’aimant pouvait les aider à déjouer le système antivol d’un magasin. Un voleur qui dispose d’un aimant d’une grande puissance peut en effet parvenir à déjouer les badges antivol.

Vous pouvez déjouer cette technique en installant dans votre magasin des portiques détecteurs d’aimants. Ainsi, lorsqu’une personne entre dans votre magasin avec un aimant, elle est automatiquement détectée et la sécurité du magasin est prévenue. Vous pourrez ainsi rapidement tenu au courant en cas de vol dans votre magasin.

La possibilité de brouiller les portiques antivol

Il existe des appareils qui sont appelés des brouilleurs de portiques antivol, et que les voleurs à l’étalage peuvent se procurer sur internet. Il s’agit de petits boitiers discrets qui peuvent être utilisés pour le brouillage de ces portiques. Ces outils permettent de brouiller les ondes radio des systèmes antivol.

Pour venir à bout de ce type d’outil, vous pouvez faire installer dans les portiques antivol de votre magasin un système d’anti-brouilleur. Ainsi, le personnel peut rapidement être prévenu lorsqu’un voleur entre dans le magasin muni d’un brouilleur de portiques antivol.