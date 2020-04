Accueil » Habitat L’isolation des murs, des combles et de la toiture : un travail qui demande de la minutie Habitat L’isolation des murs, des combles et de la toiture : un travail qui demande de la minutie

Pour installer un certain confort dans votre maison et surtout en faire une maison écologique et qui dépense peu d’énergie, vous vous devez d’installer une isolation de qualité. Celle-ci se doit d’être placée au niveau des murs, des combles et de la toiture. Chacun de ces endroits de la maison est stratégique pour agir sur les déperditions d’énergie. C’est ainsi que vous vous devez de faire appel à une entreprise professionnelle pour que le résultat obtenu fasse de votre maison un havre de paix.

L’isolation des murs

L’isolation des murs est un élément important pour installer un certain niveau de confort au sein de votre maison. Pour cela, vous devrez faire une isolation sonore, mais aussi une isolation thermique. En premier lieu, l’isolation thermique des murs permettra de réguler la température au sein de votre maison, sans avoir à utiliser beaucoup d’énergie. C’est un réel atout dans un environnement où il est devenu de plus en plus important de faire des économies d’énergie. En second lieu, il y a l’isolation sonore. Ce type d’isolation propose deux solutions très intéressantes. En effet, elle empêche les bruits venant de l’extérieur de pénétrer dans votre maison et d’un autre côté inhibe le brut causé en interne. De ce fait, c’est un atout important.

Lire également : Sécurité : Les avantages des caméras de vidéosurveillance

L’isolation des combles

Lorsqu’une toiture n’est pas isolée, elle peut représenter près de 30 % de déperdition d’énergie au sien de la maison. Isoler les combles se doit ainsi d’être une vraie priorité.

Toutefois, c’est un travail qui se doit aussi d’être bien réalisé. Par conséquent, si vous n’êtes pas un professionnel dans ce domaine, il est recommandé de vous tourner vers une entreprise d’isolation. Ainsi, des professionnels seront présents pour vous proposer une installation de qualité et pour un résultat conséquent.

A lire aussi : La pierre, un matériau de construction écologique et design

L’isolation de la toiture

Après avoir isolé vos combles, il est évident que vous devez aussi vous occuper de la toiture. Il s’agit aussi d’une zone très stratégique où il est très important d’installer une isolation. Là aussi, il faut un travail de qualité. Toutes les parties de la toiture se devront d’être équipées. Ce sont les préalables pour que votre toiture soit bien isolée et qu’elle joue pleinement son rôle.

En somme, pour que votre maison propose un confort adéquat à ses habitants, il faut nécessairement isoler les parties les plus stratégiques de la maison. De plus, il faut aussi s’assurer que ce travail soit fait par un professionnel.