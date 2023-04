Les franchises rentables offrent un moyen éprouvé pour les entrepreneurs de réaliser leurs rêves d’indépendance financière. Ceux-ci exploitent des marques établies et bénéficient du soutien et des ressources d’un réseau solide. Alors, vous souhaitez vous lancer dans une entreprise florissante, mais vous vous demandez peut-être « Quelles sont les franchises les plus rentables ? ». Nous répondons à la question ici.

McDonald’s

Avant de commencer, il convient de rappeler ce que c’est qu’une franchise rentable. Il s’agit donc d’une franchise qui a pu s’adapter aux changements économiques et sociaux, tout en offrant des produits et services en demande. McDonald’s s’inscrit dans cet ordre d’idée.

Très populaire, la franchise mondiale de restauration rapide est l’une des franchises les plus rentables. Selon les statistiques révélées en 2021, elle compte à ce jour 40 031 restaurants dans le monde. Avec 1 515 emplacements, la France est le deuxième pays dans lequel il y a le plus de restaurants McDonald’s.

Ce qui fait la force de cette entreprise est qu’elle a réussi à s’adapter à la pandémie en développant de nouvelles options de commande et de livraison. Elle offre en plus des menus plus sains pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Son chiffre d’affaires en 2021 est de 23 milliards de dollars.

Subway

En dehors de McDonald’s, une autre franchise qui présente une bonne cote sur le marché est Subway. Intervenant dans le même secteur que la première (restauration rapide), cette enseigne est disponible dans plus de 100 pays, avec plus de 37 000 restaurants. Elle possède plus de 400 restaurants en France et envisage de porter ce nombre à 600 à l’horizon 2025.

Subway est notamment connue pour ses sandwichs fraîchement préparés. Malgré les effets de la pandémie, elle a continué à se développer en proposant des options de repas plus sains et en utilisant des ingrédients de qualité supérieure. En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 135 millions de dollars.

Anytime Fitness

Contrairement aux deux précédentes franchises, Anytime Fitness est une franchise qui intervient dans le secteur du sport. Elle a connu une forte croissance en 2023 en réussissant à répondre à la demande croissante des consommateurs. Ceux-ci exprimant le besoin d’options de remise en forme accessibles et abordables. Anytime Fitness a également développé une application mobile pour aider les membres à suivre leurs progrès de remise en forme et à accéder à des entraînements en ligne.

UPS Store

Spécialisée dans les services de livraison et d’impression, UPS Store est une franchise qui a connu une croissance régulière au cours des dernières années. Elle a réussi à s’adapter à la pandémie en proposant des options de livraison sans contact. Le plus intéressant, c’est qu’elle a augmenté ses offres d’impression en ligne. Avec plus de 5 000 emplacements dans le monde, UPS Store continue d’élargir sa portée mondiale et peut être un meilleur choix pour les entrepreneurs.

En somme, il existe de nombreuses franchises rentables en 2023 sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous lancer dans cet univers. Retenez que le secteur de la restauration rapide est en pleine croissance et peut être une excellente option pour les franchisés.