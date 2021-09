Accueil » Maison Comment donner une touche personnalisée à sa cuisine ? Maison Comment donner une touche personnalisée à sa cuisine ?

Vous passez beaucoup de temps en cuisine ? Autant en faire un coin plaisant visuellement et extrêmement pratique. Pour ce qui est de la personnalisation esthétique, vous avez plusieurs voies à explorer.

Redorer le blason du coin cuisine

Vous avez déjà pensé à retirer le carrelage de la crédence de votre cuisine et mettre en place une crédence en verre ? Le rendu est particulièrement intéressant, vous pouvez marier ce type de crédence avec un plan de travail massif en granite. Le plan de travail granite s’harmonise à merveille avec le noir profond de la plaque à induction dernier cri.

N’oubliez pas de changer le meuble bas de votre cuisine. Si vous êtes un peu serré côté budget, optez tout simplement pour une nouvelle teinte. Parmi les dernières tendances, vous avez le fond de hotte sur mesure. Même sans toucher à rien, en mettant en place un fond de hotte personnalisé, vous changez complètement le décor de votre cuisine.

Comme il s’agit d’un support personnalisable, vous pouvez faire imprimer une image de votre choix, un slogan humoristique…tout. Vous choisissez l’image est la société se charge de l’imprimer et de la mettre à la taille de votre fond de hotte. Dans le même ordre d’idée, abordable mais extrêmement esthétique, vous pouvez également opter pour la mise en place d’un nouveau papier peint personnalisé sur les murs de votre cuisine.

Installer un éclairage original pour votre cuisine

Souvent, pour éclairer la cuisine, on choisit de l’éclairage type fonctionnel. Mais détrompez-vous, il est tout à fait possible de créer une décoration parfaite avec l’éclairage fonctionnel en choisissant bien les luminaires à mettre en place. Pour commencer, vous avez une large gamme de choix de luminaires à suspendre. Vous ne pouvez plus compter les designs, les formes, les couleurs et les matériaux utilisés.

Opter pour des luminaires suspendus design

Le luminaire suspendu est idéal pour un îlot de cuisine. Notez que le luminaire est à choisir selon la hauteur sous plafond de votre cuisine. Les formes rondes avec une finition brillante et étincelante sont parfaites pour une cuisine au style moderne et chic.

De l’éclairage LED pour le plan de travail et la crédence

Pour faire de votre cuisine un coin contemporain, vous pouvez opter pour des luminaires aux formes un peu fantaisistes comme un disque épais ou une simple voile. N’oubliez pas l’éclairage pour le plan de travail et la hotte de votre cuisine. Dans un souci de praticité, optez plutôt pour des LED encastrées et discrètes pour ces endroits.

Et la lumière naturelle dans tout cela ?

Votre cuisine est particulièrement plaisante visuellement ? C’est sûr que vous voulez l’admirer depuis le salon ou vous voulez également en mettre plein la vue à vos visiteurs. Tout cela est possible en choisissant d’installer une verrière pour la cuisine. La verrière vous permet d’éclairer parfaitement un salon ou une autre pièce attenante qui n’aurait pas accès à la lumière naturelle.