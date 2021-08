Accueil » Business Quelle est la meilleure période pour créer ou rénover son site internet ? Pendant les vacances, avant la rentrée ou après ? Business Quelle est la meilleure période pour créer ou rénover son site internet ? Pendant les vacances, avant la rentrée ou après ?

35% de créations de sites web et 25% des rénovations de site internet en septembre

« Avoir un nouveau site internet moderne à la rentrée symbolise la réussite et le dynamisme d’une entreprise », Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo.

Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo, la startup spécialisée dans la digitalisation des TPE / PME, apporte un éclairage sur les périodes de l’année où la digitalisation des TPE / PME accélère.

Aujourd’hui plus que jamais, créer ou rénover régulièrement son site internet est devenu une priorité. Pourtant, la grande majorité des professionnels manque de temps pour s’en occuper. En effet, le baromètre de la digitalisation des TPE (étude Simplébo Janvier 2021) révèle que cette absence de temps est la première cause de non digitalisation des professionnels.

Alors, est-ce que l’été ou la rentrée seraient le moment idéal ?

Profiter de la baisse d’activité estivale

L’été, et particulièrement le mois d’août, est une période propice aux sujets de fonds, comme la création ou la rénovation de son site internet. En effet, en moyenne, l’activité des entreprises baisse sur cette période estivale. C’est donc le moment idéal pour traiter un sujet de fonds, notamment la création ou la rénovation d’un site internet existant.

Le mois de septembre est également une période de pic des créations ou rénovations de site internet,lorsque les professionnels reprennent progressivement leur activité, et lancent de nouvelles initiatives.

Un superbe prétexte pour communiquer à la rentrée

Les professionnels ont tout intérêt à montrer à leurs clients qu’ils existent, qu’ils sont dynamiques, et qu’ils sont en mouvement. La création ou la rénovation d’un site internet est la parfaite occasion pour faire passer ce message à ses clients !

Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo témoigne : « Nous réalisons énormément de sites internet en septembre pour des petites entreprises, ou des professionnels libéraux. Nous enregistrons ainsi une accélération de plus de 35% des créations et 25% des rénovations de site internet, par rapport aux autres mois de l’année. En effet, c’est leur bonne résolution prise pendant l’été ! Nous réalisons leur site rapidement (5 à 10 jours) pour qu’ils puissent envoyer l’adresse du site à leurs clients avant la fin du mois de Septembre, par email, ou via les réseaux sociaux. Ils sont ravis d’annoncer cette « bonne nouvelle » à leurs clients. C’est l’occasion de rappeler qu’ils sont là, qu’ils sont dynamiques et modernes. Le succès attire les clients. Avoir un nouveau site internet à la rentrée symbolise la réussite et le dynamisme d’une entreprise. »

Le business revient en septembre et octobre

En France, il est bien connu que tout est fermé en août.

De nombreux français décident alors de partir en vacances, et de reporter à septembre ou octobre leur recherche de prestataires : avocats, artisans, thérapeutes, services aux particuliers ou en entreprises, etc.

Il est donc particulièrement pertinent d’être « prêt » à partir du 15 septembre, et surtout d’être visible sur Google à ce moment précis.

Créer son site en août ou début septembre est donc le moment idéal pour profiter de ce « pic » de demandes des internautes.

N’est-il pas (déjà) trop tard ?

Créer un site internet prend du temps. C’est une idée répandue. Nous sommes fin août ou début septembre, est-il trop tard pour créer son site internet ? Faut-il attendre l’année prochaine ?

Alexandre Bonetti commente : « Créer un site internet peut prendre beaucoup de temps à un professionnel qui souhaite tout faire lui-même, en totale autonomie (plusieurs semaines ou mois). Mais cela peut être beaucoup plus rapide s’il décide de solliciter une agence, et encore plus rapide s’il sollicite une agence capable de créer des sites internet sur mesure en quelques jours. A titre d’exemple, la création d’un site internet vitrine chez Simplébo prend en moyenne 7 jours. Cela inclut les allers-retours illimités avec le client avant la validation finale. Par ailleurs, les agences web proposent souvent des tarifs préférentiels au mois d’août, ou pour la rentrée. C’est le cas chez Simplébo, mais aussi chez la majorité des agences web. »