Comment liquider une SCPI ?

Affichant de bons résultats pour les investisseurs sur le long terme, les SCPI ne sont plus à présenter. Les investisseurs affiliés, compte tenu du montant investi, reçoivent des parts en contrepartie qu’ils sont souvent dans le besoin de liquider pour acquérir des capitaux. Et même si conserver ses parts longtemps est souvent plus bénéfique, leur liquidation n’est pas en reste pour disposer de fonds. Dans le but de vous venir en aide, le présent article vous propose des manières de liquider facilement vos parts SCPI, sans trop vous prendre la tête.

Liquidation de parts SCPI à capital variable

Pour liquider des parts de SCPI à capital variable, vous devez vous adresser à la société de gestion à travers un courrier recommandé, avec l’ordre de retrait en pièce jointe. La demande ainsi envoyée, est reçue par la société de gestion à sa valeur de retrait, c’est-à-dire la valeur de souscription de vos parts diminuée de la commission.

Ce qui ne signifie pas qu’elle rachète vos parts, mais plutôt une mise en réserve de ces dernières pour pouvoir répondre à une demande de souscription qui y serait émise en même temps. La liquidation sera donc possible si le montant de la demande de souscription atteint la somme de liquidation. Ainsi, la société de gestion se charge de retirer vos parts pour les transmettre au nouveau souscripteur.

S’il existait des parts en attente de vente, la vente se fait en fonction de leur ordre d’arrivée, donc de façon chronologique. Et vous faites de souci pour ce qui est de leur validité, car celle-ci est indéterminée. Certaines SCPI, pour faire face à de fortes demandes de retrait, adoptent un système de fonds de placement. Cependant, c’est la société de gestion qui fixe le prix de liquidation de vos parts, car cela implique des frais et des commissions à prélever pour elle.

Liquidation de parts SCPI à capital fixe

La liquidation des parts SCPI à capital fixe peut se faire de deux manières, la vente de gré à gré ou la vente à travers un gérant sur le marché secondaire. Avec la seconde manière, qui sera un contrat de mandat, le gérant inscrira votre ordre de vente avec le prix que vous fixez vous-même. La liquidation sera ensuite faite comme avec les actions, c’est-à-dire une confrontation de l’offre et de la demande.

Et en tant que propriétaire des parts SCPI, vous avez accès au carnet noir que le gérant utilise pour la vente. Ce qui vous permet de faire des ajustements à tout moment mais vous perdez votre rang d’inscription à chaque modification. Dans les documents de la société SCPI qui vous sont remis, se trouve la fréquence de confrontation des parts sur le marché.

Cette fréquence à date fixe, peut être mensuelle ou hebdomadaire, de ce fait veillez à en prendre connaissance car la vente de vos parts peut prendre plusieurs semaines. Et le meilleur moyen de prise de connaissance pour être informé est de toujours parcourir le site ou les documents de la société mandatée. Une fois que les parts sont liquidées, il faudra encore attendre 2 à 3 semaines pour avoir votre dû.

Avec cette méthode de vente, il vous est remis le prix de vente, déduit des frais d’enregistrement. Le reste des commissions qui sont estimées à 10% du prix de vente, sont à la charge de l’acheteur.