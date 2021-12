Conseils essentiels pour l’aménagement d’une salle de séjour moderne Partager :







L’aménagement d’un salon moderne repose sur le principe du « moins, c’est plus ». Découvrez nos conseils pour l’aménagement d’une salle de séjour moderne.

Achetez des mobiliers design

Lire également : Canton du Valais : faut-il vendre sa maison maintenant ?

Choisissez des mobilier design confortables, épurés et minimaux. Il est possible de choisir des rembourrages en cuir ou avec des tissus naturels de différentes textures. Évitez les meubles ornés si vous voulez un look moderne, et choisissez des pièces en fonction de la taille de votre salon pour éviter l’encombrement.

Envisagez une disposition en plan ouvert

Dans un plan ouvert, vous avez la liberté d’utiliser efficacement l’espace. Adoptez un schéma d’aménagement complémentaire pour donner à l’espace un aspect uniforme. Vous pouvez par exemple intégrer le même schéma de couleurs pour la salle à manger et le séjour, afin que les deux espaces semblent unifiés.

A découvrir également : L'alarme est-elle réellement efficace ?

Laissez entrer la lumière naturelle

La lumière naturelle et l’air frais sont des éléments essentiels de la conception d’un salon moderne. Afin de laisser entrer le maximum de lumière naturel et de fusionner l’extérieur et l’intérieur, utilisez des portes françaises, de grandes fenêtres, des portes coulissantes en verre et des murs en verre avec des vitrages du sol au plafond. Vous pouvez régler l’intensité de la lumière en choisissant les bons stores.

Choisissez des couleurs neutres dans les petits espaces

Si vous disposez d’une espace de petite taille, privilégiez les couleurs neutres dans les tons de blanc, de beige ou de gris sourd. Effectivement, les teintes claires reflètent le mieux la lumière et créent une illusion d’espace plus grand. Si un schéma doux semble trop monotone, il est possible de le casser en ajoutant des touches de couleur sur les murs d’accentuation. Vous pouvez aussi choisir des meubles doux et ajouter des coussins, des tapis, des œuvres d’art, etc colorés. Veillez à ce que toutes les couleurs se complètent et donnent à l’espace un aspect équilibré.

Choisissez des matériaux naturels

Les matériaux naturels comme le bambou, le bois et la pierre ajoutent de la chaleur à un espace et sont également durables. Vous pouvez les incorporer aux accents muraux, aux revêtements de sol et aux meubles de votre salon pour lui donner un aspect à la fois moderne et accueillant.

Des rangements intégrés

Pour éviter l’encombrement de votre espace, optez pour des meubles avec des rangements intégrés. Ils peuvent être utilisés pour ranger tout ce qui n’a pas besoin d’être vu ou qui n’est pas utilisé tous les jours.

Ajoutez des finitions métalliques

Créez un décor moderne et haut de gamme avec des finitions métalliques polies comme le chrome et l’acier inoxydable dans les cadres de miroir, les accessoires muraux, les lampes suspendues, les tables en acier, etc. Ces finitions peuvent également être utilisées sur les poignées de porte, les poignées d’armoire et les cadres de photo pour ajouter de l’uniformité.

Exposez des accessoires minimaux

Mettez en valeur une grande œuvre d’art moderne abstrait sur un mur au lieu d’encombrer l’espace avec des tableaux et des accessoires muraux plus petits. Décorez le salon avec des objets d’accentuation élégants et des plantes qui apportent également de la douceur à l’espace.