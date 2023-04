Quelques astuces pour organiser un séminaire d’entreprise original

Les raisons d’organiser un séminaire d’entreprise ne manquent pas. En plus de vous aider à bien remotiver les équipes, c’est aussi un moyen d’améliorer l’image de l’entreprise, de communiquer sur les résultats, de se fixer de nouveaux objectifs et/ou de lancer un nouveau produit. Quoi qu’il en soit, c’est une démarche qui sera toujours utile à l’entreprise. Mais si vous tenez réellement à marquer le coup, vous devrez sortir de l’ordinaire. En effet, les séminaires d’entreprise s’organisent généralement dans des hôtels ou des centres de congrès plus ou moins impersonnels. Misez donc sur un lieu plus original cette fois.

Un lieu insolite pour un séminaire original

Le séminaire d’entreprise comporte de multiples avantages pour la société. Il vous suffira d’en organiser pour vous en convaincre. Mais si vous tenez vraiment à créer quelque chose de différent, prenez le temps de bien vous attarder sur le choix du lieu. L’endroit doit être réellement original et vous parviendrez ainsi à créer du lien et à susciter un esprit d’équipe entre les collaborateurs. Pensez toutefois à maintenir une cohérence entre la destination du séminaire et le message délivré.

Lire également : Les 5 principales raisons pour lesquelles les autocollants et étiquettes personnalisés sont essentiels pour le marketing

Quand on parle de lieu insolite pour un séminaire professionnel, on fera allusion à un espace qui n’a pas réellement vocation à faire de l’événementiel. Il peut s’agir d’un château, d’une ancienne abbaye, d’une cabane dans les arbres, d’une tente berbère, d’un refuge de montagne, d’un igloo, d’un tipi indien, d’un corps de ferme, ou même d’une roulotte tzigane. Vos collaborateurs seront impressionnés, mais apprécieront beaucoup le changement et l’authenticité.

Créez des activités de team building thématiques

Organiser un séminaire d’entreprise original est toujours possible. D’ailleurs, si vous ne voulez pas changer de lieu et que vous préférez les hôtels et congrès, il est toujours possible de rendre la soirée spéciale en mettant en place des activités de team building thématiques. Vous pouvez créer par exemple des ateliers gastronomiques ou œnologiques dans lesquels, des cours de cuisine alternent avec des dégustations.

A voir aussi : Pourquoi le sabot médical est si important ?

Si vous tenez à offrir un véritable bien-être à vos salariés durant la soirée, vous pouvez opter pour des activités de relaxation (spa, yoga, sophrologie, etc.). Les challenges sportifs peuvent également être une bonne idée. Mais dans ce cas, assurez-vous que tous les convives seront bien dans le « mood ». Le fait de contacter des personnalités extérieures et de les inviter à votre séminaire peut également assurer de bons moments à vos collaborateurs, partenaires et salariés.