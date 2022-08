Quel BTS dans le commerce ?

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) correspond à un diplôme Bac+2. Il s’agit d’une formation accessible après le Bac qui permet d’acquérir des compétences ouvrant à l’emploi. Le BTS commercial est une très bonne entrée au monde du travail avec plus de 80 spécialités existantes. Vous êtes attiré par le commerce et cherchez une formation tant théorique que professionnalisante ? Alors le BTS commerce devrait vous plaire !

Un domaine en évolution permanente

Vous n’avez pas le temps de tomber dans la routine dans le domaine du commerce. C’est un milieu qui évolue très vite au fil des avancées technologiques et des demandes des clients. Internet et les réseaux sociaux ont en effet considérablement modifiés la façon de faire du commerce. Les clients peuvent mieux se renseigner sur les produits et ont la possibilité de comparer d’avantage les prix. Les retours d’expérience sont aussi très visibles facilement, ce qui obligent les entreprises à être plus transparentes.

Les entreprises de leur côté ont accès à une masse de données sur leur clientèle. Elles doivent savoir traiter et exploiter ces informations afin d’affiner le ciblage et fidéliser sa clientèle.

Les BST pour travailler dans le commerce

Il existe plusieurs types de BTS pour pouvoir travailler dans le domaine du commerce. En voici quelques exemples parmi les formations les plus connues.

Le BTS Management Commercial Opérationnel

Ce BTS a pour mission de former des commerciaux généralistes. Ces derniers travaillent dans des unités commerciales et sur les différentes étapes d’un processus de vente. Cela comprend la construction de l’offre d’un produit ou d’un service, de la stratégie d’accueil et de conseil choisi ou encore de la méthode de fidélisation. Un BTS MCC est idéal si vous souhaitez manager une unité commerciale au long terme.

Le BTS Négociation et Relation Client

Ce BTS ressemble au BTS précédent à la différence qu’il se concentre un peu plus sur la clientèle. La prospection, la négociation et la fidélisation sont des compétences sur lesquelles vous vous spécialiserez. Il y a cependant aussi du management d’équipes.

Le BTS Commerce International

Un diplôme en commerce international permet d’accéder à des postes d’assistants commerciaux pour de l’import-export. Avec de l’expérience, il est possible d’évoluer vers des postes avec des missions à l’étranger.

Le BTS Gestion de PME

Pensé pour apporter des compétences en gestion de petite entreprise, ce BTS permet d’assister un dirigeant. Vous serez capable de gérer les démarches administratives (courrier, organisation de voyage ou des réunions) comme les affaires comptables (factures, devis, bulletins de salaire, suivis de comptes clients). Il y a aussi des connaissances purement commerciales, ce qui fait de ce BTS un diplôme polyvalent.

Le BTS Support Action Managériale

Le BTS SAM permet d’être assistant de cadre, d’organiser des déplacements et des événements. Vous saurez gérer des dossiers et devrez avoir un bon niveau en langue. Ce BTS se destine en effet à celles et ceux qui souhaitent travailler dans une entreprise tournée vers l’internationale.

Les secteurs dans lesquels vous pouvez trouver une place pour exercer votre métier de commercial sont nombreux. Le secteur du e-commerce, la grande distribution, les agences immobilières, les magasins spécialisés ou encore le secteur bancaire ou de l’assurance sont des secteurs à explorer en priorité pour trouver un emploi. Notez toutefois que les entreprises industrielles peuvent être intéressées par des profils plus techniques pour leur département commercial.

Pour pouvoir entrer en BTS, il faut présenter un bon dossier. L’entrée est effectivement plutôt sélective car c’est une formation très demandée. C’est pourquoi il est important d’avoir de bons bulletins de notes et de bonnes appréciations. Les matières en lien avec le BTS doivent faire partie de vos bons résultats.

Une lettre de motivation doit accompagner votre dossier. Vous y expliquerez ce qui vous motive à vouloir suivre cette formation. Il convient de détailler les raisons qui vous poussent à choisir un BTS plutôt qu’un autre. N’hésitez pas à mentionner une visite aux journées portes ouvertes, cela montre votre curiosité et votre connaissance de la formation.