assurance au kilomètre comment ça marche

Lorsque vous conduisez votre véhicule, vous savez à quel point vous devez avoir une assurance auto. De cette manière, vous pourrez être protégé en cas de sinistre, et vous éviterez par la même occasion de prendre des amendes. Au moment de choisir votre assurance auto, il est possible que vous soyez un peu perdu. Pour trouver votre bonheur, vous pouvez très bien vous tourner vers une assurance auto qui correspond le mieux possible à votre profil conducteur. D’ailleurs, il est possible que vous ayez entendu parler de l’assurance auto au kilomètre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et savoir si cela peut vous correspondre, vous êtes au bon endroit.

Dans certaines situations, il peut être intéressant de choisir une assurance auto adaptée à votre profil. En effet, si vous faites peu de kilomètres par an, vous pourrez vous tourner vers une assurance auto au kilomètre. Dans ce cas-là, moins vous allez circuler et plus le prix de votre assurance auto sera bas. Ce type d’assurance auto peut tout à fait convenir à des citadins, des personnes âgées, ou encore pour les propriétaires de voitures de collection. Pour profiter de conseils avisés, vous pouvez continuer votre lecture.

Payer en fonction des kilomètres réalisés

Lorsque vous faites peu de kilomètres avec votre voiture, vous pouvez choisir une assurance auto spécifique, à savoir l’assurance auto au kilomètre. L’assurance auto aussi appelée “Pay as you drive” permet d’être au plus près de vos besoins et de combien vous roulez. La plupart du temps, vous aurez le choix entre le forfait kilométrique et le forfait au kilomètre. Dans le cas d’un forfait kilométrique, vous vous engagez à faire moins de 4 000 km, ou encore 7 000 km.

Si vous réalisez encore moins de kilomètres, l’assurance auto au kilomètre peut aussi être intéressante. Ainsi, en fonction de votre profil conducteur, vous pourrez payer entre 10 et 40 centimes du kilomètre. Si vous roulez peu avec votre voiture, ce type d’assurance auto est celle que vous devez à tout prix choisir pour prendre soin de votre budget

Trouver une assurance auto de qualité

Quand vous souhaitez opter pour une assurance auto au kilomètre, il peut être intéressant de votre côté de comparer les offres sur le marché. De cette manière, vous pourrez en savoir plus sur les garanties, les franchises ou encore les tarifs proposés. Pour trouver une assurance auto au plus proche de vos besoins, vous pouvez faire un devis en ligne. Vous pourrez alors faire votre choix en connaissance de cause.

Des économies intéressantes

Si vous décidez de souscrire à une assurance auto au kilomètre, il faut savoir que vous pourrez préserver votre budget. En règle générale, vous pourrez payer de 20 à 40 % moins chers par rapport à une assurance classique. Prendre une assurance auto au kilomètre peut être avantageux selon votre situation, mais il est important de bien calculer en amont le nombre de kilomètres que vous faites par an, pour éviter les majorations.