Profil à risque : Comment obtenir une assurance auto après résiliation

Selon la Loi L234-2 du Code de la Route, chaque conducteur de véhicule motorisé circulant en France doit être assuré. Le non-respect de cette loi peut causer de lourdes amendes, voire des poursuites judiciaires. Le souci c’est qu’un assureur est tout à fait en droit de résilier le contrat d’un assuré dans l’hexagone.

Or, un conducteur résilié est considéré comme un profil à risque rendant plus difficile la souscription à une nouvelle assurance. Aujourd’hui, nous allons essayer de trouver une solution à cette situation stressante. Mais avant d’en arriver là, il serait intéressant de commencer par comprendre les raisons qui peuvent pousser un assureur à résilier un contrat.

Pourquoi un assureur peut-il résilier votre assurance auto ?

Un assureur peut résilier le contrat avec un assuré, et ce, pour différentes raisons comme par exemple :

Non-paiement des primes : L’une des principales raisons de résiliation est le non-paiement des primes d’assurance. Il semble évident pour un assureur de couper les ponts avec un client qui ne paye pas.

Infractions routières graves : Cette résiliation peut aussi survenir en cas d’infractions routières graves et, surtout, répétées. Ainsi, un conducteur qui conduit régulièrement en état d’ivresse, sans permis ou en excès de vitesse est susceptible de voir son assurance résiliée.

Fraude ou fausses déclarations : Fournir des informations incorrectes ou trompeuses lors de la souscription peut aussi pousser un assureur à résilier le contrat.

Nombre élevé de sinistres : Et si l’assuré est régulièrement concerné par des sinistres, l’assureur n’aura d’autres choix que de le résilier. Ce type d’assuré génère davantage de pertes que de bénéfices chez les compagnies d’assurance.

SOS Malus est une compagnie d’assurance française spécialisée dans l’assurance auto pour les conducteurs ayant un malus ou ayant été résiliés par leur précédent assureur. Elle propose diverses formules et permet à chaque conducteur d’obtenir une assurance auto après résiliation. Avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine d’assurance, SOS Malus est une solution fiable pour les conducteurs malussés ou résiliés.

Obtenir une nouvelle assurance auto après résiliation relève du parcours de combattant, mais ce n’est pas pour autant impossible. Voici quelques astuces qui risquent fort de vous aider :

Comprendre les raisons de la résiliation

Avant d’aller se tourner vers un nouvel assureur, il est important de comprendre les raisons de la résiliation de votre contrat précédent. Pour cela, vous pouvez demander un relevé d’informations qui résume votre historique d’assurance auto.

Il est important de souligner que, même si vous ne demandez pas ce document, les nouveaux assureurs potentiels le demanderont pour obtenir des informations vous concernant. Grâce à ces informations en tout cas, vous allez pouvoir vous justifier auprès de votre prochain assureur ;

Considérer l’assurance à risque partagé

L’assurance à risque partagé est une option pour les conducteurs qui ont du mal à trouver une assurance traditionnelle. Elle est souvent proposée par l’État et peut être plus coûteuse, mais elle vous permettra d’obtenir une couverture minimale.

On notera également que certaines compagnies d’assurance se spécialisent dans l’assurance des conducteurs à haut risque. Comme pour la solution proposée par l’État, la prime sera évidemment plus chère, mais c’est toujours une option à considérer, du moins, à court terme.

Améliorer votre profil de conducteur

Lorsque vous aurez souscrit à une assurance, même en tant que profil à risque, tâchez d’améliorer votre profil de conducteur. Pour cela, vous pouvez déjà commencer par éviter les infractions routières, suivre éventuellement un cours de conduite défensive ou installer des dispositifs de sécurité dans votre véhicule. Plus votre profil sera positif, plus il vous sera facile d’obtenir une assurance avec un tarif plus accessible.