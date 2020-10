Accueil » Santé La Chose e-liquide est-il le meilleur e-liquide de France ? Santé La Chose e-liquide est-il le meilleur e-liquide de France ?

Le e-liquide La Chose est l’un des meilleurs sur le marché ! Vous disposez d’une cigarette électronique et vous souhaitez profiter des meilleures saveurs avec le meilleur rapport qualité/prix ? C’est cet article qu’il vous faut lire puisque nous vous y développons tout ce qu’il faut savoir sur le sujet. Bonne lecture !

Caractéristiques du e-liquide La Chose

Développé en France par les laboratoires Lips qui se situent pas loin de Nantes, le e-liquide La Chose est l’un des meilleurs sur le marché, les raisons sont les suivantes :

A découvrir également : Taxi conventionné, les avantages d’un transport à portée sociale

La marque n’utilise que des ingrédients de qualité.

Pas de produits pétrochimiques.

Utilisation des produits avec le taux de pureté le plus élevé possible.

Ce n’est pas tout puisque chaque produit est certifié et analysé par un laboratoire indépendant, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs qui pourront profiter d’un liquide extrait de matières premières végétales qui sont en prime réputées pour leur qualité pharmacopée. Pour plus d’informations concernant les caractéristiques d’un e-liquide, sachez que le taux de propylène glycol utilisé est de 20%, tandis que les 80% restants sont ceux de la glycérine végétale. Il est à noter également que le flacon est vendu en format 50 ml, avec bague d’inviolabilité et sécurité des enfants garantie. Pour ce qui est des goûts, les plus tendances en ce moment sont les goûts gourmands : vanille, caramel, etc.

Préparer votre e-liquide de 50 ml !

Nous vous développons à présent la procédure pour la préparation d’un flacon de e-liquide. Pour information, sachez qu’il est tout à fait possible de préparer un total de 60 ml en utilisant une dose d’environ 3 mg/ml et en ajoutant environ un booster à 20 mg/ml. Le booster servira à accentuer certains goûts, comme par exemple à rajouter le sucré ou le degré de fraîcheur ! Notez bien qu’un flacon pourra contenir au plus 60 ml de e-liquide. Il faudra obtenir des flacons spéciaux si vous souhaitez des dosages plus forts.

A lire également : Une séance de spa pour vous détendre

Pour ce qui est du taux de nicotine, cela dépend de votre dépendance puisque nous trouvons des taux faibles, moyens, ou encore forts. Bien évidemment, et si jamais vous souhaitez utiliser votre cigarette électronique pour le pur plaisir, vous pouvez très bien ne pas mettre de nicotine du tout. Cela dit, n’hésitez pas à passer un test de dépistage utilisé par les tabacologues sur Internet si vous souhaitez faire le point sur votre addiction. Si vous souhaitez bien conserver les saveurs et veiller à ce qu’elles demeurent les mêmes, nous vous conseillons de garder le e-liquide La Chose (le flacon de 50 ml pour rappel), à l’abri de la lumière.

Essayez également de le conserver dans un endroit qui soit sec, avec une température qui avoisine les 20 °C. Avant d’utiliser votre e-liquide, veillez à bien le secouer, et n’hésitez pas non plus à l’aérer quelques jours avant la consommation afin de garantir le meilleur rendu possible.