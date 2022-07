Aujourd’hui, les gens sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne les produits qu’ils utilisent au quotidien. Dans leur assiette, dans leur salle de bain, tout est passé au crible. Et c’est tout à fait légitime ! « Consommer mieux », voilà le nouveau mantra des consommateurs. Et le shampoing solide ne fait pas exception à la règle. Vous voulez savoir pourquoi se mettre au shampoing solide au détriments des shampoings traditionnels ? Cet article est pour vous.

Le Shampoing solide pour des cheveux beaux au naturel

Tout d’abord, le Shampoing solide répond tout bonnement à sa principale mission à savoir prendre soin de vos cheveux. Mais en plus, il le fait sans les agresser à coup de substances nocives. En effet, les shampoings solides sont faits à partir de matières naturelles qui respectent la production de sébum de votre chevelure.

Agent moussant végétal, huile, beurre végétale, les shampoings solides sont tout aussi efficaces que les produits classiques mais en ne consommant pas autant d’ingrédients chimiques. Résultat : des cheveux beaux et brillants au naturel.

Le Shampoing solide pour faire du bien à la planète

Avouons-le, le gros plus du shampoing solide est son côté écologique. En effet, il répond à l’objectif zéro déchet en enlevant la bouteille en plastique de son packaging. Et en prime, il permet de réduire votre consommation car un shampoing solide peut couvrir jusqu’à 35 lavages. En achetant un seul shampoing solide donc, vous consommez l’équivalent de deux bouteilles de shampoing classiques.

Vous devez savoir que 5 bouteilles de shampoing sont vendues toutes les secondes dans le monde. En faisant un petit calcul rapide, on vous laisse deviner la quantité de déchets par an rien qu’en shampoing. Le petit plus dans tout ça : il va aussi faire du bien à votre portefeuille.

Le Shampoing solide pour une utilisation pratique au quotidien

Ne vous fiez pas à sa petite taille, le shampoing solide mousse en deux temps trois mouvements. Eh oui, pour ceux qui n’aiment pas les douches qui traînent, c’est un allié pour les routines beauté express.

Comment l’utiliser ? Mouillez vos cheveux comme à l’accoutumée, appliquez directement le shampoing sur le cuir chevelu et massez en faisant des mouvements circulaires. Pas la peine de faire les longueurs, la mousse va suffire pour les nettoyer. La petite astuce de conservation : utiliser un porte-savon avec des trous pour qu’il ne fonde pas.

Le Shampoing solide pour les adeptes du « voyager léger »

Avec sa petite taille, le shampoing solide se glisse facilement dans sa vanity pour n’importe quel déplacement. Compacte et légère, elle est adaptée pour ceux qui ont la bougeotte sans avoir à trembler à l’aéroport par peur de se faire confisquer la bouteille ou avoir la désagréable surprise du shampoing qui se déverse sur vos affaires.

Le Shampoing solide pour un soin adapté à chaque type de cheveux

Enfin, si vous avez peur de ne pas trouver de shampoing solide adapté à votre crinière de rêve. Ne vous inquiétez pas ! Il existe sur le marché autant de shampoings solides qu’il y a de cheveux. L’avantage, vous pouvez voir rien qu’à leur nom leurs composants.

Par exemple : des shampoings solides citron et menthe pour les cheveux normaux, des shampoings solides lavandin et genet pour les cheveux gras ou encore les shampoings solides mandarine et grenade pour les cheveux secs. Le petit plus : rien qu’à l’intitulé, vous pouvez sentir leurs effluves fruités.