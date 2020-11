Accueil » Santé Pourquoi ma cigarette électronique craquelant ? Santé Pourquoi ma cigarette électronique craquelant ?

Quand j’ai commencé à vapoter, bien avant même la création de Smokey News, j’étais encore nouveau dans l’ensemble du processus et je ne savais pas grand-chose sur le fonctionnement de ces appareils. Quand j’ai commencé à vape quotidiennement, il n’a pas fallu longtemps avant de commencer à entendre des craquelures et des sons éclatants provenant de ma vape. J’ai immédiatement pensé que quelque chose ne va pas avec mon appareil, et j’ai commencé à chercher sur le web des phrases comme pourquoi mon vape pop et pourquoi ma vape craquelé, mais en peu de succès, puisque à l’époque il y avait très peu de sites Web qui couvraient vaping.

Mes camarades vapeurs ne savaient pas non plus ce qui causait ces bruits, alors nous avons décidé d’enquêter nous-mêmes.

Comme il s’est avéré, entendre des bruits de surgissement et de crépitement pendant le processus de vapage est généralement parfaitement normal. D’autre part, des changements significatifs et brusques dans le type de bruit et de bruit de la vape peuvent indiquer qu’il pourrait y avoir quelque chose de mal avec votre appareil de vapotage, et afin d’éviter de causer des problèmes plus importants avec votre vape, c’est probablement une bonne idée d’avoir un regard professionnel sur votre appareil.

Cela étant dit, voyons ce qui fait éclater votre appareil e-cig et craqueler.

La chaleur est en cours

Un son crépitement subtil mais distinctif est tout à fait commun. Il est produit lorsque la bobine chauffe l’e-liquide dans votre dispositif de vaporisation, ce qui le fait vaporiser et, à l’occasion, génère des bruits de saut. C’est en fait une bonne chose car cela signifie que votre vape fonctionne correctement et que le e-jus dans votre appareil frappe la bobine chaude d’une manière appropriée, faisant craqueler et éclater des bruits.

Le bruit des bruits, cependant, dépend de :

le type d’appareil que vous utilisez

le type de e-jus

l’ intensité de vos drags

la force de vos drags

Électrique éclectique

L’ un des principaux facteurs est la puissance et le niveau de tension de votre dispositif de vaporisation. Ceux qui utilisent des dispositifs conçus pour la vaporisation subohm sont plus susceptibles d’entendre le son susmentionné. Comme plus de condensats e-liquides et moins de celui-ci se transforme en vapeur, l’excès de liquide est ce qui finit par produire le bruit.

CONSEIL PRO : Comme e-jus ne peut pas se vaporiser correctement dans les appareils à faible puissance, assurez-vous de l’augmenter à des niveaux de chaleur aussi proches que possible de la normale. Prendre des drags plus longs est également une option.

Différents e-liquides pop différemment

Ceux d’entre vous qui aiment expérimenter avec différents e-jus savent que les e-jus plus épais ont tendance à produire plus de vapeur, tandis que les e-liquides « plus minces » peuvent provoquer l’inondation de votre bobine et provoquer des bruits surgissant dans l’atomiseur. Pour éviter cela, nous vous recommandons d’utiliser de la glycérine végétale d’une texture plus épaisse. La texture du liquide propylène glycol est généralement trop mince.

La conception de la bobine peut causer l’éclablation

Les bobines qui ont une conception tressée ou torsadée disposent d’une surface plus grande et ont plus de recoins et de coins, ce qui assure une plus grande quantité de vapeur est générée et peut entraîner à la fréquence accrue des bruits de coquillage/crépitement.

Vous pouvez également entendre la vape surgissant si vous utilisez un appareil doté d’un goutte-à-goutte étroit ou d’une cheminée. Une certaine vapeur condensée reste à l’intérieur sous forme de gouttelettes et bloque l’écoulement. Pour éviter cela, essayez d’utiliser un drip tip plus large ou passez à une cheminée RTC.

Pour ceux qui se demandent encore : Pourquoi mon vape pop-p-t-il ? ; la réponse est – à peu près tout ce qui est mentionné ci-dessus. Tous les facteurs qui conduisent à faire des bruits crépitants lorsque vous vape sont liés soit à la conception et à la construction de votre appareil, soit à la façon dont votre e-jus et le fil de bobine interagissent les uns avec les autres.

Comme nous l’avons dit plus tôt, si vous remarquez un changement soudain dans le type et la fréquence de popping, nous à Smokey News magasin de fumée suggérons que vous avez un professionnel jeter un oeil à votre appareil.

Vapeon !