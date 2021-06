Accueil » Auto Comment savoir sa taille de chaîne (pneu) ? Auto Comment savoir sa taille de chaîne (pneu) ?

À l’approche de la saison hivernale, s’il y a bien une chose qui ne devrait jamais manquer sur une voiture, c’est bien entendu une chaîne. Elle vous procure un certain niveau de sécurité au cours de vos déplacements dans la neige et est d’ailleurs obligatoire dans bon nombre de pays. Quelle est l’utilité des chaînes à neige et comment déterminer la taille de chaîne pour sa voiture ? Les réponses à toutes vos préoccupations se retrouvent dans cet article.

Quelle est l’utilité des chaînes à neige ?

L’utilité des chaînes à neige ne se révèle qu’en période de forte tombée de neige. Ces chaînes sont conçues dans l’unique but d’offrir une bonne une bonne adhérence aux pneus de votre véhicule en période hivernale.

Les chaînes à neige sont des dispositifs qui se montent généralement sur les deux roues motrices du véhicule. Il n’y a cependant pas de règles sans exception. Les véhicules à propulsion et les 4×4 verrons les chaînes à neige se faire installer sur leur quatre roues.

Le seul inconvénient avec ce dispositif réside dans son installation qui nécessite beaucoup de patience. Il est également important de ne pas penser au coût élevé si l’on désire avoir pour ses pneus, des chaînes à neige de première qualité.

Lire également : Pare-brise impacté : vos meilleures options

Avant de choisir votre chaîne à neige, il est important de déterminer au préalable la taille des pneus de votre véhicule.

Il faut savoir que tous les types de chaînes neige ne correspondent pas aux mêmes dimensions de pneus. Pour une garantie de votre sécurité, il est primordial que vos chaînes à neige se marient parfaitement avec vos pneus. Si ce n’est pas le cas, les chaînes neige peuvent endommager votre voiture.

A voir aussi : Comment Volkswagen entend concurrencer Tesla ?

Ainsi, la détermination des dimensions des pneus de votre voiture se fera en fonction de trois mesures à savoir : la largeur du pneu, le rapport hauteur/largeur du pneu et le diamètre en pouces de la jante. Il faut préciser que ces différentes mesures listées se retrouvent généralement notées sur les pneus de votre véhicule.

Ce n’est que suite à cela que vous serez en mesure de choisir des chaînes à neige qui correspondent à votre véhicule. Avec les dimensions relevées, rendez-vous dans un magasin et demandez à avoir des chaînes à neige correspondantes.

Quels sont les différents types de chaînes à neige que vous pouvez avoir ?

Une fois votre taille de chaînes déterminée, il est important avant de se rendre dans une boutique d’avoir en tête le type de chaîne à neige que vous désirez avoir. On distingue deux principaux types de chaînes à neige à savoir :

• Les chaînes à neige à tension manuelle

Ces types de chaînes sont généralement moins coûteux et nécessitent une intervention de votre part pour l’ajustement sur les roues du véhicule. Il s’agit de la forme traditionnelle des chaînes à neige.

• Les chaînes à neige à tension automatique

Cette catégorie de chaînes est plus coûteuse que la précédente, mais ne nécessite qu’un seul ajustement à l’achat. Ces types de chaînes sont beaucoup plus moderne et résistants.