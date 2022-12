Pourquoi apprendre à coder ?

L’importance d’apprendre à coder devient chaque jour plus évidente. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la programmation est devenue centrale dans le fonctionnement du monde moderne. Tout ce qui nous entoure est désormais accessible par voie numérique et presque toutes les entreprises ou organisations que vous rencontrez ont recours à l’informatique dans une certaine mesure. La demande de personnes compétentes en matière de codage continuera de croître à mesure que la technologie s’intégrera dans nos vies.

Le code est le langage de notre époque.

La programmation est devenue un élément central du fonctionnement du monde moderne.

Dans notre vie quotidienne, nous interagissons constamment avec des produits et services numériques, qu’il s’agisse de médias sociaux ou de produits pour la maison intelligente. Nous utilisons des ordinateurs pour accomplir toutes sortes de tâches, de la programmation de nos thermostats à la commande de nourriture. Et comme les technologies numériques deviennent de plus en plus omniprésentes, il est de plus en plus important de comprendre leur fonctionnement.

Une compétence de plus en plus populaire

Le codage est une compétence inestimable dans le monde du travail.

La capacité à programmer peut vous aider à trouver un emploi et à vous épanouir dans celui-ci. Une étude de 2017 a révélé que les diplômés en informatique figuraient parmi les mieux payés, à 65 000 dollars par an, tandis que les diplômés en gestion d’entreprise gagnaient 60 000 dollars par an. En apprenant à coder, vous serez en mesure de développer vos propres applications et de contribuer de manière significative à chaque emploi que vous occuperez.

Résoudre des problèmes

Apprendre à coder vous permet d’acquérir des compétences en matière de résolution de problèmes.

La programmation exige de sortir des sentiers battus, c’est-à-dire de trouver des solutions qui ne suivent pas toujours les règles ou les conventions, mais qui créent plutôt quelque chose de nouveau et d’innovant. Cette approche peut être appliquée non seulement lors de l’écriture de code, mais aussi pour résoudre des problèmes au travail ou à la maison ! Tant qu’il y aura des problèmes qui attendent des solutions (et il y en aura toujours), le codage et l’écriture de code sont des activités qui peuvent être utiles.

Il est plus facile que jamais d’apprendre à coder.

Il existe de nombreux sites Web et ressources en ligne qui permettent à toute personne intéressée par l’informatique ou la technologie d’apprendre en autodidacte des langages de programmation tels que JavaScript, Python ou Ruby sans avoir aucune expérience préalable des langages de codage.

Un formation courte en programmation est un bon moyen d’apprendre à coder. Vous pouvez apprendre par vous-même, mais vous devrez probablement y consacrer beaucoup de temps, il est donc préférable d’aller dans un bootcamp code pour concrétiser votre projet. Dans ces formations, vous pourrez apprendre plus rapidement et bénéficier de l’aide de vos pairs et de vos professeurs.

En conclusion, apprendre à coder peut être un processus difficile, mais avec les bons conseils et le soutien nécessaire, il est possible de se lancer.

Que vous soyez récemment diplômé, au chômage, que vous occupiez un emploi non lié au codage ou que vous souhaitiez simplement acquérir de nouvelles compétences, apprendre à coder peut certainement élargir vos perspectives de carrière et devenir une ressource précieuse dans votre boîte à outils. De même, il convient de noter que savoir coder ne signifie pas nécessairement que vous devez devenir programmeur – la connaissance des langages de programmation n’est qu’une des nombreuses compétences que tout utilisateur d’ordinateur devrait posséder dans notre monde rythmé par les nouvelles technologies.