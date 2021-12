Cigarette électronique : connaissez-vous le bottom feeder ? Partager :







Depuis quelques années, la cigarette électronique connaît un succès sans précédent. Elle permet notamment de profiter d’un sevrage tabagique de qualité, cela permet de vous séparer plus facilement du tabac. Il y a toutefois des notions qui méritent votre attention, c’est le cas du bottom feeder. Si vous cherchez à le nettoyer et à l’entretenir régulièrement, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un site spécialisé dans la vape. Vous aurez des indications précises et pertinentes.

Quelques astuces pour bien nettoyer un bottom feeder

Si vous êtes un novice, cela peut être assez complexe, mais, grâce à un tutoriel, vous aurez toutes les indications incontournables. Il est important de réaliser toutes les étapes dans l’ordre pour ne pas commettre d’erreurs. Le nettoyage peut être effectué très régulièrement, cela permet d’améliorer la qualité de votre e-cigarette.

Utilisez un simple chiffon microfibre sur votre appareil pour enlever toutes les impuretés ainsi que la poussière.

Plus l’entretien est de qualité, plus vous êtes certain de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Cela permet de supprimer toutes les traces de doigt ou encore les petites gouttes d’e-liquide.

Le bottom feeder est équipé d’un atomiseur, il s’agit d’une pièce plus délicate qui demande la plus grande prudence.

Si vous avez des difficultés pour utiliser votre cigarette électronique, sachez que l’atomiseur est sans doute responsable.

S’il n’est pas possible de squonker correctement, nous vous conseillons de bien nettoyer le système de ventilation, démontez l’atomiseur et utilisez un simple chiffon avec de l’eau. Certains professionnels n’hésitent pas à utiliser un bain de Propylène Glycol pour avoir un nettoyage en profondeur. Ne dépassez pas 15 minutes et il faudra absorber tous les résidus. Si vous ne possédez pas ce liquide, sachez que le vinaigre peut être suffisant, il y a également le bain à ultrason. Ce dernier a déjà fait ses preuves avec les bijoux par exemple.

Quel est l’intérêt du bottom feeder ?

Généralement, vous devez utiliser de nombreux accessoires pour recharger votre cigarette électronique dans les meilleures conditions. Cela demande une bonne organisation, car, si votre batterie est vide, vous ne pourrez plus utiliser votre appareil. Nous vous proposons d’acheter un bottom feeder qui devrait simplifier réellement l’usage. L’autonomie sera beaucoup plus importante et vous pourrez vous déplacer sans avoir une quantité importante d’appareils. L’usage est aussi simple. Une simple pression au niveau du flacon sera suffisante. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un vendeur professionnel pour que vous puissiez acheter un bottom feeder de grande qualité.

