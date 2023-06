Comment créer un dépliant qui attire l’attention des clients potentiels

Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, capturer l’attention des clients potentiels est devenu un enjeu crucial pour les entreprises. L’un des outils publicitaires les plus efficaces pour y parvenir est le dépliant. Ce support de communication, à la fois informatif et visuellement attrayant, peut être distribué lors d’événements, inséré dans des magazines ou encore affiché en vitrine. Pour maximiser son impact, il faut concevoir un dépliant qui se démarque de la concurrence et captive l’intérêt de ses lecteurs dès le premier regard. Voici quelques conseils pour créer un dépliant percutant et attirer l’attention de vos clients potentiels.

Cibler efficacement : comprendre votre public

La première étape pour créer un dépliant qui attire l’attention de ses clients potentiels est de comprendre son public cible. L’objectif est d’adapter le contenu et le design du dépliant aux attentes et aux besoins des consommateurs visés. Pour ce faire, il faut comprendre les clients potentiels.

En termes démographiques, il faut prendre en compte l’âge, le sexe, la profession ou encore la situation géographique des prospects. Par exemple, si vous ciblez une population âgée avec un pouvoir d’achat moyen élevé dans une ville précise, alors vous devez adapter votre tonalité à cette dernière.

Sur la partie psychologique, on peut se baser sur leurs centres d’intérêts et leurs valeurs personnelles afin de mieux communiquer avec eux.

Au niveau comportemental, cela passe par leur attitude face au produit/service concerné : sont-ils nouveaux entrants ? Déjà bien informés ? …

Une fois que vous avez identifié les caractéristiques clés de votre public cible, il devient plus facile d’affiner vos choix graphiques ainsi que les phrases-clés à utiliser dans votre texte.

Cela pourrait impliquer notamment l’utilisation de couleurs appropriées ou même pourquoi pas inclure un personnage populaire auprès du groupe-cible pour maximiser sa pertinence comme influenceur, par exemple.

Si vous comprenez parfaitement ces éléments clés, alors concevoir un dépliant efficace sera beaucoup plus simple, car adapté dès sa conceptualisation à son audience.

Design impactant : sélectionner les éléments clés

Une fois que vous avez compris votre public cible, pensez à la sérénité et à la confiance tandis que le rouge suscite l’excitation et l’urgence.

En ce qui concerne les polices d’écriture, vous devez choisir celles qui sont faciles à lire tout en ayant un aspect soigné. Évitez les polices fantaisistes difficiles à comprendre, car cela peut décourager vos clients potentiels de poursuivre leur lecture.

Les images ont aussi un impact considérable sur l’efficacité du dépliant. Choisissez judicieusement une image pertinente associée au message que vous souhaitez transmettre ou optez pour des infographies et autres éléments visuels afin d’aérer votre support.

N’hésitez pas à utiliser différents types de mises en page attractives comme des listicles ou encore l’utilisation de blocs numérotés, aidant ainsi vos prospects à mieux se repérer face à votre contenu. Notez qu’il ne faut pas négliger la qualité du papier utilisé, dans son choix, dès lors qu’il doit avoir un impact sur le sens.

Bien entendu, toutes ces spécificités doivent être cohérentes et retranscrites tout en respectant la charte graphique déjà existante, si elle existe.

Pour créer un dépliant efficace, pensez à bien comprendre le public cible et à choisir les éléments clés pour un design attractif. Les bonnes couleurs, polices d’écriture et images peuvent faire la différence entre le succès ou l’échec du support.

Optimisation : réussir la distribution de vos dépliants

Une fois que vous avez créé un dépliant efficace, la question de sa distribution se pose. Car même le plus beau des dépliants ne sera d’aucune utilité s’il n’atteint pas sa cible.

La première étape pour optimiser la distribution du dépliant est de bien connaître votre public cible. Qui sont les personnes susceptibles d’être intéressées par votre produit ou service ? Dans quelles zones géographiques se trouvent-elles ? Quels sont leurs centres d’intérêt ?

En fonction de ces informations, vous pouvez alors choisir les lieux où distribuer vos dépliants. Si vous vendez des produits destinés aux enfants et à leur famille, par exemple, il peut être judicieux de distribuer vos flyers dans les écoles ou lors d’événements familiaux tels que des fêtes communales. Si votre entreprise cible plutôt une clientèle professionnelle, pensez à exposer vos supports dans les salons spécialisés ou lors de conférences.

Pensez à bien choisir le moment opportun pour distribuer vos imprimés : en période touristique si vous visez une clientèle vacancière et/ou internationale ; pendant certains temps forts comme Noël si vous souhaitez toucher une large audience ; avant/après certains événements (sportifs, culturels…) en lien avec votre activité…

Pensez à bien diversifier vos canaux afin d’accroître votre visibilité auprès du grand public : vitrine physique (magasin/boutique), mailing personnalisé envoyé directement chez le consommateur potentiel…

Prenez garde toutefois à rester cohérent avec votre image institutionnelle et surtout à respecter les règles locales quant à la distribution sur voie publique.