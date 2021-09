Méthodes rapides pour apprendre le code de la route Partager :







Vous souhaitez obtenir le permis de conduire pour pouvoir en toute régularité sur la route ? Outre l’examen de conduite, vous devez passer par une épreuve théorique à savoir le passage du code de la route. Étant donné que ce dernier est une combinaison de règles codifiées plus ou moins difficiles à assimiler, il existe quelques astuces pratiques pour l’apprendre.

Souvent pour apprendre le code de la route, les candidats s’inscrivent auprès d’une auto-école pour suivre les cours. Il s’agit d’une solution efficace mais insuffisante. Il est préférable de compléter cette technique par le recours à un livret de code.

Vous pouvez vous procurer un livret de code au niveau d’un moniteur de votre auto-école. Mais pour faire plus simple, il suffit de le télécharger sur Internet. Il faut juste que vous privilégiiez les dernières versions puisqu’il se pourrait que de nouvelles règles se soient rajoutées récemment.

Une fois que vous avez à votre disposition le code de la route, il est impératif que vous le lisiez fréquemment. Il suffit de faire une lecture journalière de 15 mn, le matin ou le soir. Il existe une technique de lecture qui a fait ses preuves. Lisez de manière attentive et rapide les points importants tels que les règles et les indications en rapport avec les différents types de panneaux. Il suffit de répéter cet exercice tous les jours en marquant un temps de pause pour une meilleure assimilation. Si vous avez du mal à comprendre un passage, il faut le relire autant de fois jusqu’à ce que vous compreniez son sens. Il est déconseillé d’apprendre par cœur les règles, il suffit de les comprendre.

Il existe également un code de la route en format audio.

Optez pour des fiches de révision

Le meilleur moyen pour mémoriser certaines règles est d’élaborer des fiches de révision. Cette technique vous permettra de les transcrire en fonction de vos moyens de compréhension. Pour rédiger des fiches de révision, vous devez juste disposer d’un cahier de notes et d’un lot de stylos en couleur. Poursuivez en faisant un résumé de chaque partie qui vous pose problème et en les numérotant pour faciliter leur assimilation.

Il n’est pas nécessaire de consigner dans vos fiches les règles que vous maîtrisez déjà afin de ne pas trop alourdir vos fiches de révision. Il en est de même pour les règles qui ne sont pas indispensables.

En élaborant des fiches de révision bien rédigées et colorées, il est plus facile de comprendre et de mémoriser les règles.

La technique du mind map

Un moyen pratique pour apprendre le code de la route est de favoriser la méthode du mind map. Cette technique passe par des illustrations pour faciliter la mémorisation. Ces dernières sont rapidement assimilées, comprises et mémorisées par le cerveau. Il suffit de dessiner une voiture au centre d’une feuille puis de placer autour de la voiture, les différentes règles de la circulation. N’hésitez pas à utiliser des couleurs et des symboles pour mieux les mémoriser. Cette méthode illustrée a fait ses preuves.

Grâce à cette technique d’apprentissage, une brève lecture de votre mind map suffira pour vous rappeler les règles mentionnées sur le dessin.

Observez votre environnement

Un autre moyen efficace pour apprendre les règles techniques de la circulation est d’observer votre environnement au quotidien. Pour cela, il suffit que vous regardiez les mouvements des voitures en circulation. Cela est également une astuce pour mettre en pratique les règles mentionnées dans le manuel du code de la Route. Rien ne peut, en effet, remplacer l’expérience visuelle !

La dernière technique pour apprendre le code de la route est de réaliser une auto-évaluation notamment via les tests en ligne.