Le contrôle technique : comment s'en sortir aisément Auto Le contrôle technique : comment s'en sortir aisément

Il est très avantageux de disposer d’une voiture afin de pouvoir se déplacer où on le désire, aisément et en sécurité. Toutefois, cette sécurité n’est pas toujours garantie. C’est pour cela qu’à partir de 1992, le contrôle technique est devenu obligatoire. Celui-ci est une inspection générale de la voiture afin d’en déceler le moindre problème. Il doit aussi être effectué 4 ans après la mise en circulation de la voiture. Toutefois, à partir de 2019, les choses ont changé. Le contrôle technique est devenu plus rude et il est pour cela nécessaire de prendre ses précautions avant d’aller effectuer cet examen.

Le contrôle technique : de nouveaux changements enregistrés

Depuis le mois de mai 2020, de nombreux changements ont été enregistrés concernant le contrôle technique. En effet, afin d’assurer la sécurité des automobilistes.

· Un nombre de points de contrôle augmenté

Avec le nouveau contrôle technique, de nombreuses choses ont changé. Il y a notamment l’augmentation des points de contrôle. Ceux-ci passent de 123 à 132 points de contrôle. Il sera ainsi plus difficile pour les automobilistes de passer cet examen. Toutefois, l’augmentation des points de contrôle concerne plus la consommation et la capacité de pollution de la voiture. De ce fait, il existe un seuil de pollution de la voiture qui n’est plus toléré.

· Le nombre de défaillances vu à la hausse

Depuis l’arrivée du nouveau contrôle technique, le nombre de défaillances a aussi été revu à la hausse. Celui-ci passe de 453 à 606 avec trois niveaux de gravité : mineur, majeur et critique. Il devient donc de plus en plus difficile de s’en sortir.

Cependant, il existe tout de même des solutions permettant de passer ce contrôle technique avec brio.

Quelles astuces pour passer le contrôle technique ?

Il n’existe pas réellement des astuces qui ont pour but de vous permettre de passer le contrôle technique facilement. Il s’agit plutôt d’un ensemble de procédures qui vous permet de vous en sortir aisément et de bénéficier d’un contrôle technique pas cher.

· Une anticipation du contrôle technique

Pour passer le contrôle technique, effectuer une anticipation est la meilleure chose que vous pussiez faire. Cela vous permettra d’économiser quelques euros et surtout passer l’examen avec brio. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans un garage fiable.

· Le pré contrôle technique

Le pré contrôle technique est une opération qu’il vous faut subir avant le contrôle technique afin vous y préparer. Si certains garagistes le font gratuitement, d’autres peuvent vous proposer un certain tarif pour cette tâche.