L'huile de fenugrec : quels bienfaits ? Santé L'huile de fenugrec : quels bienfaits ?

L’huile de fenugrec est extraite de la graine de fenugrec. Celle-ci, aussi appelée sénégrain, trigonelle, girofle grec ou encore foin grec, est une légumineuse de la famille des fabacées. Son nom vient du latin « Trigonella foenum-graecum » et elle est actuellement très présente en Inde et au Moyen-Orient.

La graine de fenugrec est aujourd’hui très prisée pour ses vertus médicinales et on la retrouve dans la gastronomie et la médecine traditionnelle de plusieurs civilisations, depuis l’Antiquité.

Originaire d’Afrique du Nord, le fenugrec est une composante importante des nombreux mélanges d’épices comme le curry et le ras-el-hanout. Le fenugrec dégage une odeur très forte et unique qui le rend idéal pour être utilisé comme épice. L’huile de fenugrec est alors issue de ces graines que l’on presse à froid.

Le fenugrec possède plusieurs vertus. Nous allons vous présenter dans cet article tous les bienfaits qu’il peut apporter.

Les différentes vertus de l’huile de fenugrec

Un excellent moyen pour contrôler son appétit

Pour commencer, il est connu que le fenugrec possède des vertus qui contrôlent l’appétit. Il possède plus précisément un double effet sur l’appétit, c’est-à-dire qu’il sert à la fois à ouvrir l’appétit, mais également comme coupe-faim grâce à sa grande richesse en fibres. Les graines de fenugrec sont alors souvent conseillées à tous ceux qui souhaitent prendre du poids mais aussi à ceux qui veulent réduire leur consommation de nourriture grasse. Elles permettent ainsi de lutter contre le diabète et l’hypercholestérolémie.

Les graines de fenugrec pour stimuler les hormones

Le fenugrec possède des vertus fortifiantes et peut servir de stimulateur hormonal. Traditionnellement, la graine de fenugrec est consommée par les femmes pour faire monter le lait après l’accouchement. Le fenugrec sert également de régulateur hormonal pour les femmes après la ménopause.

Les hommes peuvent également s’en servir pour augmenter la production de testostérone grâce à ses vertus aphrodisiaques.

L’huile de fenugrec comme huile alimentaire

L’huile de fenugrec est bien évidemment consommable. Comme dit plus tôt, elle était très présente dans la cuisine traditionnelle de nombreuses civilisations de l’Antiquité. Grâce à sa forte concentration en acides gras essentiels, elle est très bénéfique pour la santé cardiovasculaire.

Sa forte odeur et son arôme unique lui permettent d’être un excellent assaisonnement à vos plats en sauce ou à vos salades, soupes et autres. Sa teneur en antioxydants aide à la purification de l’organisme en plus de donner un goût unique à vos plats.

Le fenugrec pour fortifier la chevelure

L’huile de fenugrec est très répandue dans le monde de la cosmétique actuellement. Elles sont conçues pour fortifier les cheveux afin d’éviter leur chute. Elles permettent également de les rendre moins cassants et stimulent leur pousse.

En effet, l’huile de fenugrec est riche en protéines, en fer, en vitamines A, B1, B3 et en vitamines C, mais également en acides gras essentiels et notamment en lécithine qui est un lipide qui aide à la nutrition des cheveux.

Utiliser l’huile de fenugrec pour une peau plus belle

Toutefois, pour bien vous sentir dans votre peau, sachez que riche en antioxydants, l'huile de fenugrec permet aussi de ralentir le vieillissement cutané.

Elle est donc très utilisée comme masque pour le visage afin de se débarrasser des rides, des ridules et des marques du temps. L’huile de fenugrec est un excellent soin anti-âge pour lutter contre l’apparition des rides. L’huile de fenugrec permet également de raffermir la poitrine et d’augmenter le volume des seins. Cette huile végétale est surtout utilisée en massage. Elle pénètre facilement la peau, la nourrit, l’adoucit et l’assainit. Elle a la particularité d’être naturelle et très efficace.

En résumé, l’huile de fenugrec est idéale pour les peaux matures, sèches, irritées et abîmées.