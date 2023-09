Quel logiciel ERP choisir pour une entreprise du négoce

Une entreprise du négoce ou du commerce et de la distribution traite avec de nombreux producteurs et de fournisseurs et parfois autant d’entreprises clientes. La gestion de la relation client est tout aussi fondamentale pour ce type d’entreprise que le sont l’optimisation de la gestion des stocks, la politique de tarification, la logistique et la distribution en général. Quel est le meilleur ERP Negoce pouvant répondre aux besoins de votre entreprise ?

Les besoins réels d’une entreprise de négoce

La digitalisation ou transformation digitale est un passage obligé pour toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille quelles que soient leurs activités. Les entreprises du négoce ou du commerce et de la distribution n’échappent pas à cette règle. Si votre entreprise n’a pas encore adopté une solution ERP Negoce, il est grand temps d’y songer et de la faire intégrer par Calliope Business Solutions.

Un ERP Negoce, dans sa version de base ou standard répond aux principaux besoins de l’entreprise. On peut citer la gestion de la relation clients-fournisseurs-producteurs, la tenue de la comptabilité, la gestion des commandes, la traçabilité des commandes ou encore l’optimisation de la logistique et de la distribution. Les enjeux sont énormes pour les entreprises du négoce avec les entreprises clientes de plus en plus exigeantes en matière de qualité de service.

Un ERP Négoce favorisant la réactivité commerciale

Matières premières, produits manufacturés, fruits et légumes, pièces électroniques…le marché du négoce est vaste, très vaste. Chaque entreprise de commerce et de distribution a ses propres besoins et vise chacun des marges prédéfinies. Avec la concurrence qui est très rude dans le domaine du négoce, une entreprise spécialisée dans ce secteur doit être la plus réactive possible.

Gestion de stock à optimiser, commandes client à livrer dans les meilleurs délais, qualité des marchandises à assurer, plusieurs canaux de vente à gérer en même temps…tous ces impératifs et besoins sont assurés plus facilement et plus fluidement avec l’utilisation d’un logiciel ERP négoce. Les fonctionnalités de l’ERP Negoce doivent permettre d’améliorer la réactivité commerciale de l’entreprise.

Un logiciel ERP évolutif et facile à prendre en main

L’utilisation d’un logiciel ERP Négoce doit rendre plus faciles les différentes tâches de ses utilisateurs et non les compliquer. De ce fait, le meilleur ERP Negoce pour votre entreprise est un logiciel facile à prendre en main mais complet comme EasyERP proposé par Calliope pour les TPE et PME de négoce.

Votre entreprise peut aussi se tourner vers une solution ERP comme Sage CRM lui permettant la gestion flexible de sa relation client. Cette solution de gestion de la relation client est particulièrement intéressante de par sa flexibilité. Ce logiciel pour entreprise du négoce industriel peut évoluer au gré des évolutions de vos besoins.

Avec un tel logiciel de gestion, il vous est effectivement possible d’ajouter au fur et à mesure des modules spécifiques. L’add-on CR’Mobile+ permet à vos intervenants terrains d’avoir accès aux fonctionnalités de SAGE CRM et de l’ERP Gestion Commercial Sage 100. D’autres modules permettent le Géocodage de vos équipes et de leurs interventions, certains pour la gestion directe des devis et commandes.