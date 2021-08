Accueil » Actu Les produits de maquillage Kylie Jenner jure par ça n’est pas Kylie Cosmetics Actu Les produits de maquillage Kylie Jenner jure par ça n’est pas Kylie Cosmetics

Le maquillage de Kylie Jenner a toujours l’air incroyable et la star de téléréalité a fondé Kylie Cosmetics, il n’est donc pas étonnant pourquoi les fans demandent constamment quels produits elle utilise elle-même.

La façon dont elle applique son maquillage est quelque chose qu’elle a partagé avec ses fans dans le passé.

A voir aussi : 5 choses à faire avant d’investir dans une crypto monnaie

Kylie Jenner | Frazer Harrison/Getty Images Jenner a dit qu’elle avait découvert le maquillage à un jeune âge quand elle est passée par les affaires de maman Kris Jenner.

A lire aussi : 8 raisons pour lesquelles vous vous sentez comme si vous n'appartenez nulle part

« Avant, j’avais l’habitude de voler tout son maquillage », a admis la star de Life of Kylie. « Elle avait ces deux petites poudres pour les yeux lâches Chanel… comme ce bébé bleu et rose bébé, et je les mettais sur mon visage… Ma mère me laissait toujours être créative et aller à mon cours de sixième année avec un fard à paupières violet et un pli coupé. »

Mais quels produits utilise-t-elle ces jours-ci ? Voici une liste de certains des favoris de Jenner en dehors de Kylie Cosmetics.

Les pinceaux Jenner atteignent toujours

jours de jeu Instagram..

Voir cet article sur Les Un post partagé par Kylie ✨ (@kyliejenner) le 16 décembre 2019 à 16 h 46 HNP

Jenner a plusieurs pinceaux incontournables qu’elle utilise tout le temps.

Elle n’est jamais sans l’éponge Beauty Blender et l’un des pinceaux qu’elle aime est la brosse à sourcils Pro de la collection Sephora.

Elle opte également pour le pinceau MAC 217 lorsqu’elle enfile ses fards à paupières. Un autre pinceau MAC que Jenner préfère pour le mélange est le pinceau à poudre/blush 129.

Elle possède également l’Anastasia Beverly Hills Brow Wiz in Caramel. La femme qui a fondé ce produit de beauté incontournable, Anastasia Soare, fait en fait Jenner et tous les sourcils de ses sœurs.

Les fondations qu’elle utilise

Elsa qui ?

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kylie ✨ (@kyliejenner) le 5 décembre 2019 à 15 h 12 HNP

La jeune personnalité de la télévision utilise le fond de teint Makeup Forever Ultra HD car il est à peine visible sur la peau. Jenner s’est également déguisée par le fond de teint en poudre solaire de Chanel.

Quelle que soit la marque qu’elle choisit de porter n’importe quel jour, la mère de Stormi s’en tient à une règle spécifique sur le moment d’appliquer le fond de teint. Elle le fait toujours après son fard à paupières parce que « l’ombre à paupières tombe et puis ton visage n’est plus mignon ».

En parlant d’ombres, quelle marque et quelles nuances utilise-t-elle ?

Les ombres qui font vraiment éclater ses yeux

Cheers vin blanc ou rouge ?

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Kylie ✨ (@kyliejenner) le 5 décembre 2019 à 17 h 11 HNP

La star de Keeping Up with the Kardashians a dit qu’elle utilise certaines de ses palettes Kyshadow mais il y en a quelques autres qu’elle garde stockée dans sa trousse de maquillage également.

L’un des autres incontournables de Jenner est Vice 3 Palette d’Urban Decay. Elle mélange les nuances de cette palette avec les liquides.

Une autre de ses faveurs d’ombre est Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow Palette. Avec ce produit, Jenner aime mélanger la première teinte avec la troisième, puis utilise le blanc le long de ses sourcils.

Ce qui se passe après son kit pour les lèvres

KYLIE Cosmétiques | David Dee Delgado/Getty Images L’une des dernières étapes de l’application de maquillage de Jenner consiste en un kit à lèvres Kylie Cosmetic. Après avoir perfectionné sa goutte et fait quelques retouches, elle termine tout avec le spray de maquillage Urban Decay All Nighter.

« rend votre maquillage meilleur en personne et moins poudreux », a-t-elle révélé.

Cela l’empêche aussi d’avoir à réappliquer quoi que ce soit et à regarder sans faille toute la journée.

Lire la suite : Kylie Jenner s’en tient à cette routine d’exercices pour rester en forme