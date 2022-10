Quel calendrier de l’avent gourmand choisir ?

Les périodes de fêtes approchent et il n’est pas question de vous priver de ce qui vous plaît. Sortez alors vos plus beaux tapis de table et invitez vos amis pour goûter au meilleur calendrier de l’avent gourmand. Les marques sont dans une forte concurrence en vue de mieux satisfaire les clients et envahir le marché. Voici les meilleurs coffrets qui se démarquent des autres par leurs qualités.

Le calendrier de l’avent du fromage

La Boite du Fromager est une grande boutique virtuelle et reconnue en France. Elle est très réputée pour ses fromages exquis et ses vins. La marque a réussi à convertir plusieurs clients du marché grâce à ses produits artisanaux et fermiers fabriqués par les grands viticoles du pays.

La Boite du Fromager fait son propre calendrier de l’avent chaque année. En ce qui concerne la quantité, ne vous attendez à aucune surprise désagréable. La marque mise sur la quantité que ce soit pour ses vins que pour les avents du fromage. Le coffret des fromages comporte plus de 24 pièces de fromage au lait pur.

Vous pouvez prendre part aux produits de la Boite du Fromager depuis son site officiel. Tous les paiements sont aussi sécurisés et se font en ligne.

Le calendrier Cheesy Christmas

Vous êtes un amateur des apéros ou un fin gourmet en fin de vacances ? Vous pouvez prolonger le plaisir d’une durée de 24 jours avec le calendrier de l’avent que propose la Box Fromage. La boite Cheesy Christmas est aussi l’un des exploits de la marque. C’est le plus vendu sur le marché.

Pour que les clients puissent mieux profiter de ce délice, la Box Fromage propose ses calendriers de l’avent en deux temps. Vous avez droit à 12 parts de fromage pour chaque livraison. Tous les produits sont disponibles dans la boutique en ligne de Box Fromage à partir de 60 €.

Le calendrier de l’avent confiture

Envie d’explorer un univers raffiné et sucré ? Le meilleur choix que vous puissiez faire est chez la marque Bonne Maman. Elle met en vente deux différents coffrets très succulents pour mieux satisfaire les plus gourmets. Le premier calendrier de l’avent pèse 443 g et contient plus de 24 surprises.

Le premier calendrier de l’avent confiture contient des pots de confiture au fruit, des pâtes de fruits, des pots de confiture, etc. Vous y trouverez aussi des accessoires de pâtisserie et d’autres tisanes. Le tout est vendu à 30 € avec possibilité de réduction en fonction de chaque saison.

L’autre calendrier de l’avent confiture est en version limitée. Il ne pèse que 690 g et renferme plus de 23 variétés de confitures. Vous pouvez vous procurer ce doux coffret à partir de 30 €.

Le calendrier de l’avent miel

Ce calendrier a été conçu spécialement pour les vrais amateurs du miel. La Maison Sauveterre met plus de 24 pots de miel de 40 grammes à votre disposition. Vous pourrez alors déguster tous les jours un miel provenant de la France ou d’ailleurs.

Toutes les solutions exposées dans ce guide peuvent vous aider si vous êtes tenté d’ouvrir vos cadeaux de Noël avant le jour J. Ces calendriers de l’avent peuvent occuper votre esprit et vous donner un peu plus de patience.