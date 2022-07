Les outils des équipes commerciales de demain

Dans un monde de l’entrepreneuriat de plus en plus digitalisé, il est devenu primordial pour toutes les entreprises de gagner en efficacité. En effet, face à une concurrence rude, un traitement trop lent d’une requête client peut être fatal. Et anticiper les besoins des clients pour y répondre, ça c’est vital. C’est pourquoi les outils d’automatisation sont là. Ils ne sont plus l’apanage des grosses boîtes ou des ingénieurs informatiques, même les PME peuvent développer leur business et gérer des équipes à distance grâce à ces derniers. Alors, vous cherchez des outils pour les équipes commerciales de demain ? Cet article vous propose d’en découvrir trois : Airtable, Make et Webflow.

Airtable, l’allié des utilisateurs de tableurs Excel

Si vous travaillez en majorité sur des classeurs Excel, Airtable est un allié de taille. Mais il va encore plus loin en tant qu’outil de gestion de projet grâce à une connectivité idéale pour plusieurs utilisateurs. En effet, en plus de sa capacité à traiter des tableurs Excel très poussés de manière flexible, Airtable possède l’aptitude de créer un vrai CRM sur-mesure pour votre activité. Vous pourrez ainsi développer votre relation client plus facilement. Autre alternative à Notion, Airtable va vous permettre de gérer chaque projet de manière optimale grâce à de multiples vues.

Utilisé par des grands noms de l’industrie comme Atlantic Records pour la gestion de ses talents ou encore Calvin Klein ou HBO, la notoriété de l’outil de gestion Airtable n’est plus à faire. Et pourtant, l’outil propose une version gratuite en entrée de gamme avec déjà des fonctionnalités intéressantes (grilles, formulaires, calendrier…).

Make (integromat), du plus simple au plus complexe des workflows

Make fait partie des derniers nés des outils de gestion des équipes commerciales. Version 2022 de Integromat, Make va vous faire économiser du temps (et par conséquent de l’argent !) grâce à sa capacité à créer des scénarios pour l’automatisation de vos process (envoi de mails à vos leads qualifiés, connexion à des bases de données, automatisation des blogs et contenus médias…).

Malgré son jeune âge, Make bénéficie d’une excellente note des utilisateurs et est plébiscité parmi les références dans l’automatisation aux côtés de Zapier ou Automate.io. Mais ne fiez pas à son interface simple, intuitive et facile à prendre en main, Make ne s’arrête pas à des scénarios basiques. Il permet aussi d’intégrer l’ensemble de vos autres outils de gestion dans la création de ses workflows.

Webflow, le BFF pour un site internet optimal

Troisième outil qu’il vous faudra intégrer dans le package pour gérer vos relations clients de façon optimale, c’est Webflow. Victime de son succès, Webflow est aujourd’hui bien souvent comparé à son homologue WordPress. Vous en déduirez que Webflow va vous permettre de concevoir votre site web sans avoir à devenir développeur web. Blogs, sites vitrines, portfolio, tout (ou presque) peut être conçu sur Webflow.

Ses gros plus : un site SEO-friendly pour réussir votre référencement, les options de personnalisation sont très avancées pour vous permettre de vraiment créer un site à votre image et si votre projet est dans le e-commerce, pas de panique, Webflow est compatible. Enfin, vous pouvez connecter Webflow avec Make pour des process toujours plus fluides.