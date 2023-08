Les différentes formules d’assurance auto disponibles lors de l’achat d’un véhicule neuf.

Lors de l’achat d’un véhicule neuf, vous devez effectuer quelques démarches dont la souscription d’une assurance auto. A vrai dire, cette opération est à faire un peu en amont de l’achat puisque dès la sortie de la concession, votre voiture neuve doit déjà être assurée. De quelles options disposez-vous et quelle est la meilleure formule d’assurance auto pour une voiture neuve ?

Assurer une voiture neuve : une obligation légale

Une voiture neuve est comme tous les véhicules qui sont ou ont été en votre possession. Dès qu’il s’agit d’un véhicule à moteur pouvant rouler sur la voie publique et les routes, vous êtes dans l’obligation de l’assurer. Toutefois, assurer une voiture neuve nécessite une mûre réflexion en ce qui concerne le choix de l’assureur, des garanties et des options de l’assurance.

Assurer une voiture neuve est plus cher qu’assurer un véhicule d’occasion. Qui dit voiture neuve, dit souvent voiture hybride ou voiture électrique de nos jours. Ces voitures sont plus chères à l’achat mais elles coûtent aussi plus cher à assurer, mais vous n’êtes pas obligé de vous ruiner non plus.

L’assurance à choisir pour une voiture neuve

Dès sa sortie de la concession, vous devez avoir souscrit un contrat d’assurance voiture neuve pour protéger votre véhicule contre toute éventualité. Qu’il s’agisse d’une voiture neuve, d’une voiture d’occasion ou encore d’une auto obtenue en héritage, assurer son auto avant un accident reste le principe le plus important.

Vous devez comprendre qu’après un sinistre, un accident responsable ou un simple bris de glace, assurer votre voiture neuve ou non vous reviendra plus cher. Le fait est que vous serez considéré comme un profil à risques par votre assureur. La meilleure assurance auto pour une voiture neuve est l’assurance tous risques.

Que vous souscriviez votre assurance auto tous risques auprès de l’assureur MAAF ou d’un autre assureur, le niveau de garanties d’une assurance tous risques vous conviendra parfaitement. Les réparations ou le remplacement de votre véhicule neuf coûteront cher en cas de sinistre. Raison pour laquelle, il vaut mieux bien se couvrir.

L’assurance auto Tiers Plus pour votre voiture neuve

En matière de primes, une assurance auto Tiers est moins coûteuse qu’une assurance Tous Risques. Par contre, elle n’est pas du tout adaptée, ou du moins n’est pas recommandée pour protéger une voiture neuve. Une assurance auto Tiers comme la formule proposée par MAAF est adaptée aux véhicules anciens ou aux voitures dont la valeur est réduite. En règle générale, une assurance auto Tiers Plus fournit plus de garanties mais pas encore autant que l’assurance tous risques.

Toutefois, comme avec certaines formules d’assurance auto proposées par MAAF, vous avez la possibilité de personnaliser les garanties à inclure dans votre assurance auto. Vous verrez ainsi selon vos votre profil – mode et fréquence de conduite, mode de stationnement, sécurité du lieu de résidence, etc. – les garanties qui vous sont indispensables.

Où trouver la meilleure assurance Tous risques pour voiture neuve ?

L’assurance Tous Risques est l’assurance idéale pour les voitures neuves, mais pas que. Il s’agit également de la meilleure assurance pour toutes les voitures récentes et haut de gamme. En somme, dès qu’une voiture a une grande valeur, vous avez tout intérêt à l’assurer avec une assurance auto Tous Risques afin de garantir une protection optimale. Avec une assurance Tous Risques, vous n’avez pas à vous soucier des meilleures garanties pour une voiture neuve.

Plus besoin de sélectionner les meilleures garanties, certes. Mais il vous reste à choisir l’assurance Tous Risques pour voiture neuve vous offrant le meilleur rapport couverture-prix comme l’assurance Tous Risques MAAF. Si cette formule ne vous convient pas, il vous suffit d’utiliser leur comparateur pour voir laquelle des formules Tous Risques Eco, Tous Risques Confort et Tous Risques Confort + vous convient le mieux.