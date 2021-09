COMMENT L’INNOVATION DIGITALE ACCÉLÈRE LA MAÎTRISE DES ENJEUX DE CLIMAT ET DE RSE DANS LES ENTREPRISES ?

Le GIEC révèle que les impacts du dérèglement climatique vont s’accélérer et bouleverser nos sociétés et modes de vie bien avant 2050 : pénurie d’eau, épisodes de canicule et inondations de plus en plus nombreux, extinctions des espèces, malnutrition, exodes…

En signant l’accord de Paris en 2015, le monde s’est engagé à limiter le réchauffement à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Aujourd’hui, le GIEC estime que dépasser le seuil de 1,5 °C suffirait déjà à entraîner, «progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles ».

Une métamorphose devient urgente dans une société où tout à chacun réclame de plus en plus de vert et de social. Les consommateurs, mais aussi les investisseurs, les salariés demandent aux entreprises un droit de transparence et de vigilance sur leurs engagements, ce qui devient une des composantes centrales de leur stratégie.