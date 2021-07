Est-ce possible de tricher à la roulette au casino en ligne ?

La roulette est l’un des jeux de casinos les plus populaires. Qu’elle soit jouée sur un casino en ligne ou terrestre, la roulette garde toujours ses côtés amusants et rémunérateurs. Personne ne résisterait à l’envie de gagner à tous les coups à la roulette. Des joueurs les plus honnêtes aux plus véreux, il est possible d’envisager de tricher à la roulette. Serait-il possible de tricher à la roulette au casino en ligne ? La réponse ici !

Les solutions de triche à la roulette

Parmi les jeux de casino en ligne les plus répandus, on retrouve incontestablement la roulette en ligne. Pour différentes raisons, vous pourriez avoir besoin de savoir s’il existe une triche roulette sur un casino en ligne. Notez qu’il y a des alternatives.

Les martingales

Les martingales sont des techniques de jeu qui suivent des probabilités mathématiques et logiques. Certaines d’entre elles ont fait leurs preuves, mais aucune ne reste infaillible. Comme pour la plupart des jeux de casinos, il existe des martingales pour la roulette. La plus populaire consiste à miser systématiquement sur la même couleur en doublant la mise à chaque tour, et à abandonner la partie après le premier gain.

Cette technique permet gagner à la roulette, mais elle impose deux conditions aux joueurs : une Bank roll illimitée et l’absence de plafond de mise.

En réalité, il ne s’agit pas d’une technique de triche au sens propre du terme. Toutefois, les casinos luttent contre cette dernière en fixant un plafond de mise. La technique n’est pas infaillible et le joueur risque de perdre gros.

Le coup du prestidigitateur

Cette technique consiste à détourner l’attention du croupier et à miser ses jetons après que le résultat soit connu. Clairement, le croupier ne doit pas s’en apercevoir. Elle est sans doute très risquée. Généralement, les croupiers sont très concentrés et ne laissent rien échapper à leur regard. De plus, la plupart des casinos sont équipés de caméra de surveillance. Il est évident que tricher est une mauvaise idée pour ces jeux.

Quelle est la solution appropriée pour la roulette au casino en ligne ?

Le coup du prestidigitateur nécessite d’être assis à table dans un casino physique. Il est impossible de l’utiliser pour tricher à roulette sur un casino en ligne. La seule technique serait la martingale. Pour l’utiliser, le joueur doit commencer avec une Bank Roll importante afin d’avoir une bonne marge en cas de mauvaise série. Ainsi, il peut facilement générer des gains et vivre une bonne expérience du casino en ligne.

Les inconvénients de la triche à la roulette

Il faut noter que la triche sur les différents casinos est sévèrement sanctionnée. En trichant, les joueurs risquent de grosses amendes et la peine de prison. L’espoir de gagner à tous les coups au casino est déjà un grand risque. De plus, en trichant, les joueurs n’ont plus cette notion de hasard qui peut rapidement rendre accro au casino.

Bien qu’ils gagnent souvent de l’argent, le fait de prendre autant de risque peut convaincre les joueurs de vite s’arrêter. Il est possible de tricher à roulette au casino en ligne. Toutefois, le joueur risque de perdre gros et de devenir accro au casino. Toutefois, avec des casinos en ligne présentant des failles de sécurité, il serait possible de contrôler le système dans un parfait anonymat.